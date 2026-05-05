Hindi India Hindi

Tmc Or Bjp Which Party Candidate Won Bengal Elections With Largest Margin Of Votes Know Who Won With Smallest Margin

TMC या BJP... बंगाल चुनाव में किस पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीता? जानें कौन सबसे कम वोट मार्जिन से हारा

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी ने माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी में 1 लाख से अधिक वोटों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि सतगछिया में जीत का अंतर महज 401 वोट रहा. आइये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के किन सीटों पर ये नतीजे देखने को मिले.

बंगाल में सबसे कम मार्जिन और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट

Bengal highest-lowest margin seat win 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट जारी हो चुके हैं. फाल्टा की सीट पर 21 मई को दोबारा से चुनाव होंगे. इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज की. बीजेपी को 206 सीटों पर जीत मिली. वहीं, कांग्रेस इन 2 सीटों को जीतने में सफल रही. 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस आज राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है. आइये जानते हैं बंगाल में सबसे कम और ज्यादा वोटों की मार्जिन से कौन जीता, किस पार्टी के कैंडिडेट रहे…

सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता?

बीजेपी के आनंदमय बर्मन ने सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से चुनाव जीत इतिहास रच दिया है. माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (AC 25) सीट पर उन्होंने 1,66,905 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंद्वी को 1,04,265 वोटों के विशाल अंतर से हराया. यह इस चुनाव का सबसे बड़ा वोट मार्जिन रहा, जिसने उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ को और भी मजबूती से साबित कर दिया है.

सतगछिया में दिखी सबसे कांटे की टक्कर

जीत जितनी बड़ी माटीगाड़ा में थी, उतनी ही संकरी सतगछिया (145) में रही. इस सीट पर बीजेपी के अग्निश्वर नासिक ने महज 401 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. राज्य के कुछ हिस्सों में मुकाबला इतना करीबी था कि अंतिम राउंड तक किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता था.

चंद वोटों के अंतर वाली अन्य सीटें

कम मार्जिन वाली सीटों की फेहरिस्त में इंडस और रैना बंगाल विधानसभा सीट का नाम सबसे ऊपर है. इंडस (257) सीट पर निर्मल कुमार धारा ने केवल 900 वोटों के अंतर से अपनी सीट जीते. वहीं रैना (261) में सुभाष पात्रा 834 वोटों से विजयी रहे. इन सीटों पर नोटा (NOTA) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुख्य दलों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई. इंडस में टीएमसी के श्यामली रॉय बागड़ी को बीजेपी के निर्मल कुमार धारा ने महज 900 वोटों से शिकस्त दी. रैना में बीजेपी के सुभाष पात्रा ने 834 से टीएमसी की मंदिरा दलुई को हराया.

हाई-प्रोफाइल सीटों का मिजाज

बंगाल की हाई-प्रोफाइल सीटों पर इस बार मुकाबला काफी रोचक रहा. बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे कई बड़े नामों को अपनी पारंपरिक सीटों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी के नए चेहरों ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की. बीजेपी की ओर से सुवेंदु अधिकारी, स्वप्नदास गुप्ता और दिलीप घोष जैसे बड़े नेताओं ने भी बड़ी जीत हासिल की. बता दें कि रिकॉर्ड मार्जिन वाली सीटें पार्टी के कैडर के उत्साह को बढ़ाती हैं, लेकिन कम मार्जिन वाली सीटें यह चेतावनी भी देती हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सत्ता में बने रहने की एकमात्र गारंटी है.

Add India.com as a Preferred Source