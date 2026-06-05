ममता बनर्जी ने TMC में किया बड़ा फेरबदल, चंद्रिमा भट्टाचार्य बनीं प्रदेश अध्यक्ष; कई नेताओं को मिली नई जिम्मेदारी

बंगाल विधानसभा चुनाव – 2026 के नतीजे घोषित होने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने के लिए आज यानी शुक्रवार (5 जून) को कई बड़े फैसले लिए गए. टीएमसी बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर से लेकर पश्चिम बंगाल प्रदेश संगठन तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की गई. पार्टी में विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है. चलिए इस खबर में आपको बताएं किस नेता को कौन-सी जिम्मेदारी दी गई?
TMC ने राष्ट्रीय संगठन को और मजबूत करने के लिए दो नए राष्ट्रीय संयुक्त सचिव (National Joint Secretary) नियुक्त किए हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ’ब्रायन और राज्यसभा सांसद डोला सेन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. दोनों नेता अब राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार से जुड़े कार्यों में सहयोग करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह कदम विभिन्न राज्यों में संगठन को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
बैठक में पश्चिम बंगाल प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की भी घोषणा की गई. पार्टी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह शुरुआती सूची है और आने वाले दिनों में इसमें और नाम जोड़े जा सकते हैं. चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ नेता सुभ्रत बक्शी राष्ट्रीय कार्यसमिति में उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे. इसके अलावा साजदा अहमद, ममता ठाकुर, नयना बंद्योपाध्याय और स्वाति खांडेकर को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं बाबर अली, पुलक रॉय, आशिमा पात्रा, अरूप बिस्वास और राजीव बनर्जी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
TMC National Working Committee meeting important announcements made
➡️ Two New National Joint Secretaries appointed – Derek O’Brien and Dola Sen. They will assist the National General Secretary Abhishek Banerjee
➡️ West Bengal Pradesh Trinamool Congress Committee has been… https://t.co/gxRq38zf4l
— ANI (@ANI) June 5, 2026
पार्टी ने अपनी कार्यकारी समिति में भी कई नेताओं को शामिल किया है. ज्योतिप्रियो मलिक, डॉ. राणा चटर्जी, विदेश बोस, त्रिणांकुर भट्टाचार्य, जया दत्ता, तपस चटर्जी, वसुंधरा गोस्वामी और गौतम देव को कार्यकारी सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा टीएमसी की युवा इकाई (TMYC) की कमान सायोनी घोष को सौंपी गई है, जबकि मधुरिमा ठाकुर को महासचिव बनाया गया है. महिला संगठन की अध्यक्ष माला रॉय, छात्र संगठन (TMCP) की अध्यक्ष प्रियंका अधिकारी और ट्रेड यूनियन संगठन INTTUC के अध्यक्ष मलय घटक बनाए गए हैं.
बैठक में पार्टी के अन्य संगठनों के लिए भी नई नियुक्तियों की घोषणा की गई. मदन मित्रा को हॉकर एवं GOI विंग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बेचराम मन्ना और खेत मजदूर संगठन की कमान पूर्णेंदु बोस को सौंपी गई है. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (SC/ST) प्रकोष्ठ का नेतृत्व बिरबाहा हांसदा करेंगी. वहीं पार्टी ने अपने मौजूदा प्रवक्ताओं के पैनल को बरकरार रखने का फैसला किया है. चंद्रिमा भट्टाचार्य, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा और कुणाल घोष आगे भी पार्टी का पक्ष मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर रखते रहेंगे. कुल मिलाकर, टीएमसी ने इस बड़े संगठनात्मक फेरबदल के जरिए आगामी राजनीतिक मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का संकेत दिया है.
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