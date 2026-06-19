TMC के बागी नेताओं पर अभिषेक बनर्जी का सख्त रुख, सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग

टीएमसी में विवाद के बीच अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद उन्होंने दल-बदल कानून और जनादेश का मुद्दा उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए.

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अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है. (Photo from IANS)

इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी के अंदर चल रहा सियासी विवाद चर्चा में है. पार्टी में टूट की खबरों के बीच, टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा स्पीकर से मिला और बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा समेत कई नेता शामिल रहे. नेताओं ने स्पीकर से मांग की कि पार्टी से अलग होने का दावा करने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए.

अभिषेक बोले- अगर ईमानदारी है तो इस्तीफा दें

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के 20 सांसद कुछ दिन पहले स्पीकर से मिले थे. उन्होंने खुद को अलग गुट बताने की कोशिश की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में उनमें से कुछ सांसदों ने किसी दूसरे राजनीतिक समूह में विलय का भी दावा किया. अभिषेक ने कहा कि लोकसभा में टीएमसी नेता होने के नाते उन्होंने इन सांसदों के खिलाफ 20 अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की हैं. उनका कहना था कि संविधान की 10वीं अनुसूची ऐसे मामलों पर स्पष्ट नियम तय करती है और अगर सांसद अपने फैसले को सही मानते हैं, तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.

बागी सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है और संविधान का अपमान किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सांसद अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के लिए फैसले ले रहे हैं. साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ नेताओं को सुरक्षा और अन्य कारणों से राजनीतिक समर्थन मिल रहा है. अभिषेक ने यह भी कहा कि उनके पास अपने आरोपों को लेकर सबूत मौजूद हैं.

#WATCH | Delhi: After meeting Lok Sabha Speaker Om Birla, TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee says, “…20 MPs of TMC met Speaker 3-4 days ago and claimed to form their separate group. As per the media, they have claimed to be treated as a separate group. Then… pic.twitter.com/sIGX5wziyl — ANI (@ANI) June 19, 2026

अब नजर स्पीकर के फैसले पर

टीएमसी की ओर से दायर याचिकाओं के बाद अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर रहेगी. यह मामला सिर्फ पार्टी के अंदरूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि दल-बदल कानून और जनादेश की राजनीति से भी जुड़ गया है. आने वाले समय में स्पीकर का फैसला तय करेगा कि इस राजनीतिक विवाद का अगला चरण क्या होगा.