TMC के बागी नेताओं पर अभिषेक बनर्जी का सख्त रुख, सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग

टीएमसी में विवाद के बीच अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद उन्होंने दल-बदल कानून और जनादेश का मुद्दा उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 19, 2026, 11:01 PM IST
TMC के बागी नेताओं पर अभिषेक बनर्जी का सख्त रुख, सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है. (Photo from IANS)

इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी के अंदर चल रहा सियासी विवाद चर्चा में है. पार्टी में टूट की खबरों के बीच, टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा स्पीकर से मिला और बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा समेत कई नेता शामिल रहे. नेताओं ने स्पीकर से मांग की कि पार्टी से अलग होने का दावा करने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए.

अभिषेक बोले- अगर ईमानदारी है तो इस्तीफा दें

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के 20 सांसद कुछ दिन पहले स्पीकर से मिले थे. उन्होंने खुद को अलग गुट बताने की कोशिश की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में उनमें से कुछ सांसदों ने किसी दूसरे राजनीतिक समूह में विलय का भी दावा किया. अभिषेक ने कहा कि लोकसभा में टीएमसी नेता होने के नाते उन्होंने इन सांसदों के खिलाफ 20 अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की हैं. उनका कहना था कि संविधान की 10वीं अनुसूची ऐसे मामलों पर स्पष्ट नियम तय करती है और अगर सांसद अपने फैसले को सही मानते हैं, तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए.

और पढ़ें: 'TMC एक ही पार्टी...', बागी गुट की मान्यता पर अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र

बागी सांसदों पर लगाए गंभीर आरोप

अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है और संविधान का अपमान किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सांसद अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के लिए फैसले ले रहे हैं. साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ नेताओं को सुरक्षा और अन्य कारणों से राजनीतिक समर्थन मिल रहा है. अभिषेक ने यह भी कहा कि उनके पास अपने आरोपों को लेकर सबूत मौजूद हैं.

अब नजर स्पीकर के फैसले पर

टीएमसी की ओर से दायर याचिकाओं के बाद अब आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर रहेगी. यह मामला सिर्फ पार्टी के अंदरूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि दल-बदल कानून और जनादेश की राजनीति से भी जुड़ गया है. आने वाले समय में स्पीकर का फैसला तय करेगा कि इस राजनीतिक विवाद का अगला चरण क्या होगा.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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