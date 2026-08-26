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अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एक्शन! TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है. आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 26, 2026, 10:14 AM IST
अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एक्शन! TMC के 20 बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब
लोकसभा सचिवालय ने 20 बागी TMC सांसदों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. (Photo from IANS)
  • लोकसभा सचिवालय ने TMC के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया
  • दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी
  • लोकसभा सचिवालय ने सांसदों से नोटिस का 7 दिन में जवाब मांगा है
  • वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में 20 सांसदों से जवाब मांगा है

बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर चल रहा विवाद अब संसद तक पहुंच गया है. लोकसभा सचिवालय ने 20 बागी TMC सांसदों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. यह नोटिस 25 अगस्त की तारीख का है, जिसमें अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर सदस्यता रद्द करने वाली याचिका की कॉपी भी भेजी गई है. सांसदों को नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है. बता दें यह मामला संविधान की एंटी-डिफेक्शन व्यवस्था के तहत दायर याचिकाओं से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जल्द फैसले की मांग

इस मामले में एक दिन पहले यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. अभिषेक बनर्जी ने अदालत का रुख करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष से 20 सांसदों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी. इसके बाद CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 20 सांसदों को नोटिस जारी किया. हालांकि, कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर और महासचिव को सीधे नोटिस जारी नहीं किया.

और पढ़ें: अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली इजाजत

TMC छोड़कर NCPI के साथ गए 20 सांसद

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर Nationalist Citizens Party of India (NCPI) के साथ जाने और संसद में अलग पहचान की मांग की. बाद में इन सांसदों को संसद में NCPI समूह के तौर पर देखा गया और उन्होंने NDA की संसदीय गतिविधियों में भी हिस्सा लिया. इस पर ममता की पार्टी ने कहा कि ये सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे. इसलिए किसी दूसरे राजनीतिक गठन के साथ जाना पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के बराबर है और एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. दूसरी ओर, बागी सांसदों का दावा है कि उनका कदम वैध विलय है.

अभिषेक की याचिका में कौन-कौन से सांसद का नाम?

बता दें अभिषेक बनर्जी की याचिका में काकोलि घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सायनी घोष, बापी हलदर, मोहम्मद अबू ताहेर खान, कालीपद सारेन खेरवाल, असीत कुमार माल, जून मालिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान के नाम शामिल हैं. अब लोकसभा सचिवालय के नोटिस के बाद इन सांसदों को अपना पक्ष रखना है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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