ममता की पार्टी TMC में बढ़ा सियासी संकट, NDA को समर्थन देंगे बागी सांसद? चर्चा तेज

तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के अंदर चल रही खींचतान अब नए मोड़ लेती दिखाई दे रही है. पार्टी के कुछ बागी सांसदों को लेकर यह चर्चा है कि वह किसी दूसरे राजनीतिक दल का हाथ थाम सकते हैं. एक प्राइवेट न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस रणनीति के जरिए तकनीकी और कानूनी अड़चनों से बचते हुए आगे की राजनीतिक दिशा तय करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर की हलचल को खुलकर सामने ला दिया है.
बागी सांसदों के बीच, नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ जुड़ने का विकल्प चर्चा में है. बताया जा रहा है कि यह पार्टी मुख्य रूप से बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों पर राजनीतिक फोकस रखती है. माना जा रहा है कि अगर यह कदम आगे बढ़ता है, तो बागी सांसद बाद में केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को समर्थन दे सकते हैं. राजनीतिक जानकार इसे केवल दल बदल नहीं, बल्कि संसद के अंदर नई राजनीतिक स्थिति बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.
इस पूरे घटनाक्रम के बीच, रविवार (14 जून) को बागी खेमे के कई सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे. इसके बाद, यह समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास भी गया. इस बैठक में काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती, सायोनी घोष, माला रॉय, बापी हलदर और प्रसून बनर्जी समेत कई सांसद मौजूद बताए गए. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया.
इससे पहले बागी सांसदों की ओर से लोकसभा में अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी. यह प्रस्ताव काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया बताया गया. शुक्रवार को 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आने के बाद पार्टी में संभावित बड़े विभाजन की चर्चाएं तेज हो गईं. बाद में दावा किया गया कि दो और सांसद भी इस समूह के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे उनकी संख्या 22 तक पहुंच सकती है.
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