बालासोर रेल हादसे के पीछे 'TMC' का हाथ, बीजेपी नेता ने लगाया बड़ा आरोप

Odisha Train Accident: बालासोर में हुई भयावह रेल दुर्घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, हादसे को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोपों की जंग छिड़ गई. इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है. सुवेंदु ने हादसे के पीछे ममता सरकार का हाथ बताया जिस पर टीएमसी कह रही है कि सुवेंदु अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं.

ममता सरकार पर निशाना साधते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा, बालासोर रेल हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ है. सीबीआई जांच की बात से ये इतना क्यों घबरा रहे हैं जबकि ये तो दूसरे राज्य की घटना है. उन्होनें आगे कहा कि सीबीआई जांच से टीएमसी क्यों डर रही है? इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए, इन लोगों को रेलवे के दो अधिकारियों की बातचीत का पता कैसे चला? बातचीत कैसे लीक हुई? सीबीआई जांच में यह भी आना चाहिए. नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा.