छठ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 13 से 18 नवंबर तक बंद कर दी

छठ पर नई दिल्ली, आनंद विहार से घर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने दो स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट को बंद कर दिया है. रेलवे ने यात्रियों कि तदाद को कंट्रोल करने के लिए दो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेने चलाने का फैसया लिया है.छठ पर्व पर यात्रियों का सफर सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रोनों का ऐलान किया है.जिससे की यात्रा कर रहे लोगों को सफ़र सुरक्षित हो और साथ ही आवाजाही में कोई तकलीफ न हो. जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे ने अतिरिक्त भीड़ को काबू में करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 13 से 18 नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दी है.

To control the extra rush of passengers and for better crowd management on the occasion of Diwali and Chhath, the sale of platform tickets at New Delhi and Anand Vihar railway stations will remain discontinued temporarily from Nov 13 to 18: Northern Railways

— ANI (@ANI) November 13, 2023