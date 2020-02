नई दिल्ली: आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर फ्री में प्लेटफॉर्म टिकट पाने के लिए 30 दंड बैठक लगाने होंगे. रेलवे ने अपने ‘फिट इंडिया’ अभियान के तहत यह शुरुआत की है. अपनी किस्म की पहली योजना में भारतीय रेलवे ने आनंद विहार स्टेशन पर एक दंड बैठक मशीन लगाई है. मशीन के सामने 30 दंड बैठक करने पर आपको अपने-आप फ्री में एक प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगी.

#WATCH Delhi: Indian Railways has launched a new initiative wherein free platform tickets will be given to the people who exercise at the installed ‘Squat Kiosk’ at Anand Vihar Railway Station. pic.twitter.com/8t8yO1OTzy

