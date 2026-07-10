'मुझे चुप कराने के लिए, आपको मुझे मारना पड़ेगा', VIDEO जारी कर ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला

ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर पार्टी के अंदर हाल की बगावत और TMC नेताओं को परेशान करने के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि BJP ने पार्टी को डराने-धमकाने की अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 10, 2026, 1:03 PM IST
'मुझे चुप कराने के लिए, आपको मुझे मारना पड़ेगा', VIDEO जारी कर ममता बनर्जी का BJP पर बड़ा हमला
ममता बनर्जी ने कहा कि BJP ने पार्टी को डराने-धमकाने की अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार (जुलाई, 10, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बड़ा हमला बोला है. ममता ने BJP पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी पार्टी उन्हें चुप कराना चाहती है या TMC को खत्म करना चाहती है, तो उसे उन्हें ‘मारना’ पड़ेगा. एक वीडियो मैसेज में, ममता बनर्जी ने पार्टी के अंदर हाल की बगावत और TMC नेताओं को परेशान करने के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि BJP ने पार्टी को डराने-धमकाने की अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने कहा, ‘मुझे चुप कराने के लिए, आपको मुझे मारना पड़ेगा.

‘TMC के कई नेताओं पर हुए हमले’

TMC चीफ ने दावा किया कि पार्टी के कई नेताओं पर हमले हुए हैं और उन्हें बेइज्जत किया गया है. उन्होंने महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे सीनियर नेताओं का नाम लिया. उन्होंने कहा, ‘आपने किस पर हमला नहीं किया? आपने महुआ, अभिषेक, कल्याण पर हमला किया. आपने मेरे घर पर हमला किया.’ यह बात ऐसे समय में आई है जब TMC सालों में अपनी सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती से जूझ रही है. रीताब्रत बनर्जी की लीडरशिप वाले एक बागी ग्रुप ने करीब 60 MLA के सपोर्ट का दावा किया है. इस बीच, कम से कम 20 बागी विधायक त्रिपुरा की एक कम जानी-मानी पार्टी NCPI में शामिल हो गए.

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‘मेरे कई साथी लॉक-अप में बुरा बर्ताव झेल रहे…’

बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कई साथियों के साथ कस्टडी में बुरा बर्ताव किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘मेरे कई साथी लॉक-अप में सड़ रहे हैं. उन्हें नंगे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है. कुछ की कमर में रस्सी और पैरों में बेड़ियां डालकर परेड कराई जा रही है; कुछ के सिर मुंडवा दिए गए हैं. दूसरों पर गंदी चीजें फेंकी गई हैं. इसका जिक्र करना भी शर्मनाक है.’ बनर्जी ने कहा कि पार्टी को दबाने की कोशिशों के बावजूद, TMC अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जारी रखेगी और डरेगी नहीं.

‘बच्चों को मिड-डे मील में अंडे नहीं मिलते’

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील में अंडे की जगह शाकाहारी खाने की चीज़ें देने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, ममता बनर्जी ने सत्ताधारी पार्टी पर जरूरी जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज़ करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘बच्चों को मिड-डे मील में अंडे नहीं मिलते. फिर भी आप ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं. यह कभी बंगाल का कल्चर नहीं रहा. हम भी 15 साल तक सत्ता में थे, लेकिन मैंने कभी पुलिस से ऐसे काम नहीं करवाए.’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्कूली बच्चों की जरूरतों से ज्यादा राजनीतिक बदले को प्राथमिकता दे रही है. बनर्जी ने आगे कहा, ‘मिड-डे मील स्कीम में शामिल रसोइये और हेल्पर भी बहुत बुरी हालत में हैं.’

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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