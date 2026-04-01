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Today 1st April 2026 Weather: उत्तरी और मध्य भारत में भारी बारिश, तेज़ हवाओं का अलर्ट, दक्षिणी और पश्चिमी में भीषण गर्मी
उत्तरी और मध्य भारत के लिए भारी बारिश, तेज़ हवाओं का अलर्ट है. दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेज गर्मी, उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो सकती है. उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में तापमान में गिरावट की उम्मीद है.
Today 1st April 2026 Weather: पूरे भारत में मौसम का मिजाज बदल है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तरी और मध्य भारत के लिए भारी बारिश, और 60–75 किमी/घंटा की रफ़्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ान का अलर्ट जारी किया है. दक्षिणी और पश्चिमी राज्य बढ़ती गर्मी के लिए तैयार हो रहे हैं. उत्तरी पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी हो सकती है, और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में तापमान में अस्थायी रूप से 2–4°C की गिरावट आने की उम्मीद है. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल.
दिल्ली
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-NCR में आसमान आम तौर पर बादलों से घिरा रहेगा और रुक-रुककर हल्की बारिश व गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. दिन में बाद में 60 km/h तक की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिससे बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी. हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी (AQI 92–102) में बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ 2 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है, जिससे 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में बहुत हल्की बारिश हो सकती है.
हरियाणा
हरियाणा के कुछ हिस्सों फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल और नूंह के साथ ही राजस्थान के भिवाड़ी व खैरथल में धूल भरी आंधी के बाद गरज-चमक, हल्की बारिश, बिजली और 60-80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की चेतावनी दी गई थी.
राजस्थान में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
राजस्थान में 1-2 अप्रैल को मौसम अधिकतर शुष्क रहने की उम्मीद है, कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है. हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी या गरज के साथ बारिश हो सकती है. 3-5 अप्रैल के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे राज्य भर में बारिश और तूफान का नया दौर शुरू हो सकता है.
तमिलनाडु: अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है.
दक्षिणी तटीय क्षेत्र के एक-दो स्थानों पर इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है. पश्चिमी घाट से लगे जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के साथ-साथ तमिलनाडु में तापमान में लगातार वृद्धि की संभावना भी जताई गई है. आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो गर्मियों की स्थिति के धीरे-धीरे तीव्र होने का संकेत देता है.
चेन्नई
चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला है. अधिकतम तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.व्यापक रूप से राज्य में तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है.
जम्मू-कश्मीर: बर्फबारी और भूस्खलन
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और भूस्खलन के कारण बांदीपोरा-गुरेज सड़क बंद होने के बाद अभियान चलाया गया. तेज हवाओं और तूफानी मौसम की वजह से स्थिति खराब हो गई थी. मैदानी इलाकों में लगातार बारिश और पहाड़ों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. मौसम विभाग ने बताया है कि यह मौसम प्रणाली मंगलवार शाम तक जारी रहेगी, जिसके बाद स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा. घाटी के गांदरबल, अनंतनाग और कुपवाड़ा जिलों के जिला प्रशासनों ने हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में चेतावनी जारी की है. 1 अप्रैल तक अपने कृषि कार्य स्थगित करने की सलाह दी गई है.
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