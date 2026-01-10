  • Hindi
  • India Hindi
  • Today 10 January 2026 Weather News All Over India North India Gripped By Intense Cold Wave And Dense Fog Travel Disruptions Continue

आज 10 जनवरी का मौसम- NCR में कड़ाके की ठंड के साथ AQI गंभीर, पढ़िए देश में कहां कैसा है मौसम का हाल

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 5-7 दिनों तक ठंड, शीतलहर और कोहरा प्रमुख रहेगा. राहत की उम्मीद 12-15 जनवरी के बाद है.

Published date india.com Published: January 10, 2026 6:50 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए आज का मौसम
पढ़िए आज का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से इन दिनों कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और गंभीर स्तर के वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं. हल्की बारिश के बावजूद प्रदूषक कणों का स्तर कम होने के बजाय और खतरनाक बना हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि कम हवा की गति, उच्च नमी और स्थिर वातावरण के कारण PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कण वायुमंडल में फंसे हुए हैं. दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 7°C के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि अधिकतम 17°C तक रह सकता है. सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में ‘हैजार्डस’ (खतरनाक) स्तर पर पहुंच गया है.

उत्तर प्रदेश

यूपी में अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा, हालांकि धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल सकती है. कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2-3 दिनों में स्थिति सुधर सकती है, लेकिन लखनऊ जैसे शहरों में सुबह हल्की धुंध बनी रहेगी. न्यूनतम तापमान 5-8°C के बीच रहने की संभावना है.

बिहार

बिहार में शीतलहर और घना कोहरा अगले 2-3 दिनों तक अपना असर दिखाएगा. मौसम विभाग ने 10-11 जनवरी को कुछ इलाकों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की है. दिन के तापमान में सामान्य से 4-6 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है.

कश्मीर

कश्मीर घाटी ‘चिल्ला-ए-कलां’ (21 दिसंबर से 29 जनवरी तक) की चपेट में है. श्रीनगर में हाल के दिनों में न्यूनतम तापमान शून्य से 6 डिग्री नीचे पहुंचा, जबकि पहलगाम और गुलमर्ग जैसे इलाकों में -7 से -8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई. डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं. IMD के अनुसार 10 जनवरी तक रातें और ठंडी रहेंगी, उसके बाद 1-2 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. हिमपात की संभावना कम है, लेकिन मौसम शुष्क और बादलों से घिरा रहेगा.अन्य राज्यों की स्थिति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़: इन क्षेत्रों में शीतलहर और घना कोहरा 10-11 जनवरी तक जारी रहेगा.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड: कुछ हिस्सों में शीत दिवस और कोहरा.

दक्षिण भारत

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरे अवदाब के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में 9-11 जनवरी तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 5-7 दिनों तक ठंड, शीतलहर और कोहरा प्रमुख रहेगा. राहत की उम्मीद 12-15 जनवरी के बाद है, जब तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में सुधार हो सकता है.

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.