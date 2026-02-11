By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मौसम का बदलेगा मिजाज, हिमाचल-उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, पंजाब-हरियाणा में आंधी-तूफान – जानिए अपने शहर का हाल
पूर्वी भारत में तापमान में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद है. IMD की ताजा प्रेस रिलीज (10 फरवरी 2026) के आधार पर, पहले विक्षोभ का असर 10 फरवरी को देखा गया, दूसरा 13 फरवरी को और तीसरा 16-17 फरवरी को सक्रिय होगा.
देश के कई हिस्सों में अब सर्दी का प्रकोप कमजोर पड़ रहा है. सुबह के समय हल्की ठंड और कोहरा महसूस हो रहा है, लेकिन दोपहर होते-होते तापमान बढ़ने से मौसम सुहाना हो जाता है. हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता बढ़ने से उत्तर भारत में मौसम में बदलाव आने वाला है. IMD के अनुसार, एक के बाद एक तीन पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे, जिससे 13 फरवरी और 16-17 फरवरी को विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इन विक्षोभों के कारण आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.यह बदलाव मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जबकि मैदानी इलाकों में ठंड धीरे-धीरे कम होती रहेगी.
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिमी विक्षोभों के कारण इन राज्यों में 13 फरवरी को और 16-17 फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. IMD ने isolated to scattered rainfall/snowfall की भविष्यवाणी की है. इस दौरान आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी इलाकों में ठंड अभी भी बनी रहेगी, खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में.
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
16 फरवरी को इन इलाकों में बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है. विक्षोभ का असर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है, लेकिन मुख्य प्रभाव हिमालयी क्षेत्र पर रहेगा. सुबह के समय हल्का कोहरा बना रह सकता है.
दिल्ली-एनसीआर
10 से 13 फरवरी तक मौसम ज्यादातर साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा या mist छाया रह सकता है. अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में तापमान में ग्रेजुअल बढ़ोतरी होगी, जो सर्दी के अंत की ओर इशारा करता है. कोई बड़ा विक्षोभ प्रभाव यहां नहीं दिख रहा है.
उत्तर प्रदेश
पश्चिमी विक्षोभों का असर यूपी में ज्यादा नहीं पड़ेगा. सुबह के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा. न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. अगले तीन दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है. मौसम शुष्क रहेगा.
बिहार और झारखंड
इन राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है. बारिश या तूफान की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है. ठंड बनी रहेगी, सुबह-शाम हल्का कोहरा छाया रहेगा. पूर्वी भारत में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी सर्दी का असर जारी है.
सिक्किम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
पूर्वी राज्यों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है. कोई प्रमुख विक्षोभ प्रभाव नहीं दिख रहा, लेकिन सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है.कुल मिलाकर, उत्तर भारत में सर्दी का दौर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों में आने वाले विक्षोभ मौसम को फिर से प्रभावित करेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें