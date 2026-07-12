AAJ 12 JULY KA MAUSAM: दिल्ली में बढ़ेगी उमस, उत्तराखंड-बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट... जानें आपके राज्य का हाल

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में पूरे सप्ताह भारी बारिश की संभावना नहीं है. वहीं उत्तराखंड, बंगाल और पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में तेज बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है.

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दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते नहीं मिलेगी बारिश से राहत! (image AI)

दिल्ली-NCR में पूरे सप्ताह भारी बारिश की चेतावनी नहीं, लेकिन उमस और गर्मी बढ़ने की संभावना है.

उत्तराखंड के कई जिलों में 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण बंगाल और कोलकाता में अगले 4-5 दिनों तक लगातार बारिश का अनुमान है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है.

चेन्नई और पश्चिमी घाट के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा.

देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है. दिल्ली-NCR में गर्मी और उमस बढ़ेगी, जबकि उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं देशभर में कैसा रहेगा मौसम का हाल. दिल्ली-NCR में पूरे सप्ताह ‘उमस और गर्मी रहने का अनुमान है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, सप्ताह के दौरान कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि किसी भी दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है. मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए ‘नो वार्निंग’ की स्थिति बरकरार रखी है. ऐसे में हल्की और छिटपुट बारिश के बावजूद तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का अधिक सामना करना पड़ेगा.12 जुलाई को मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 13 जुलाई को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 14 जुलाई को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 15 जुलाई और 16 जुलाई को आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड में 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 14 जुलाई तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) ने सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी संभावित घटनाओं को लेकर हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, 12 जुलाई को पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों में मौसम के हालात खास तौर पर खराब रहने की आशंका है.

दक्षिण बंगाल और कोलकाता में अगले पांच दिनों तक बारिश

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी), अलीपुर ने दक्षिण बंगाल के जिलों और कोलकाता में अगले चार से पांच दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. इससे राज्य में चल रहा बारिश का मौजूदा दौर और लंबा खिंचने की संभावना है.कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में पिछले रविवार (5 जुलाई) से मध्यम से भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसूनी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है और सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र (लो-प्रेशर सिस्टम) आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश कराएगा. दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन तीनों जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी रविवार तक प्रभावी रहेगी.

चेन्नई, पश्चिमी घाट के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 14 जुलाई तक पश्चिमी घाट के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रह सकती है. वहीं, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. 15 जुलाई को भी पश्चिमी घाट क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है.