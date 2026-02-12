By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज 12 फरवरी का मौसम- अगले 24 घंटे में इन 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट, उत्तर भारत में ठंड कम लेकिन घने कोहरे से राहत नहीं
मौसम में बदलाव जारी है, उत्तर में कोहरा और ठंड, जबकि कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो रही है. यात्रा करने वालों को IMD की अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए.
देश में मौसम अब तेजी से करवट ले रहा है. फरवरी के मध्य में ठंड से राहत मिलने के साथ-साथ कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं, जबकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों में बदलाव की चेतावनी दी है. आइए जानते हैं कि 12 फरवरी 2026 को देश के प्रमुख राज्यों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है और आने वाले दिनों में क्या बदलाव संभव हैं.
अगले 24 घंटों में 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट
IMD के अनुसार, अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हालांकि, 13 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश/बर्फबारी बढ़ सकती है, जबकि 16-17 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है.
उत्तर भारत में घना कोहरा
उत्तर भारत में ठंड भले ही कम हो रही हो, लेकिन घना कोहरा यात्रा को मुश्किल बना रहा है. कई ट्रेनें प्रभावित हैं और सड़कों पर दृश्यता कम है. आज यूपी के कई जिलों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ आदि में मध्यम से घना कोहरा रहेगा.
हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत आदि और पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला जैसे इलाकों में भी सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है.
दिल्ली-NCR में आज का मौसम
दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह हल्का कोहरा या धुंध छा सकती है. अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री और न्यूनतम 10-11 डिग्री के आसपास रहेगा. 11 से 13 फरवरी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, हवाएं हल्की (5-10 किमी/घंटा) चलेंगी. शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में मौसम
यूपी में आज मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी. लेकिन गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर आदि जिलों में घना कोहरा यात्रा प्रभावित कर सकता है. लखनऊ में अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहेगा.
बिहार का हाल
बिहार में आज आसमान साफ रहेगा, कोई बारिश नहीं. लेकिन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि 10+ जिलों में घना कोहरा रहेगा.
उत्तराखंड में अपडेट
आज उत्तराखंड में मौसम सामान्य रहेगा, देहरादून में अधिकतम 20 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री. लेकिन 16 फरवरी से मौसम बिगड़ सकता है. नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली आदि जिलों में बारिश/बर्फबारी संभव है.
हिमाचल प्रदेश
आज कोई बारिश नहीं, लेकिन 16-17 फरवरी को कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला आदि में बारिश का अलर्ट है. मनाली में अधिकतम 1 डिग्री और न्यूनतम -9 डिग्री रहेगा. कड़ाके की ठंड बनी रहेगी.
जम्मू-कश्मीर
आज जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, उधमपुर, पुंछ, डोडा आदि में बारिश/बर्फबारी की संभावना है. श्रीनगर में अधिकतम 9 डिग्री और न्यूनतम 0 डिग्री रहेगा.
राजस्थान
आज मौसम साफ, कोई बारिश नहीं. अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर आदि में मध्यम से घना कोहरा रहेगा. जयपुर में अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री. 17 फरवरी को जयपुर आसपास बारिश संभव.
मध्य प्रदेश
आज बारिश नहीं, दिन में ठंड से राहत. भोपाल में अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री. 16 फरवरी के बाद भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन आदि में बादल छा सकते हैं.
