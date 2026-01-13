By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली में 3 डिग्री पर ठिठुरन, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से जनजीवन ठप, शीतलहर का कोहराम, पढ़ें IMD का अलर्ट
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने शीतलहर के साथ-साथ कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है.
उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है, जहां घना कोहरा और तेज ठंड ने जनजीवन को ठप कर दिया है. IMD ने हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों में बारिश/बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जबकि दिल्ली-NCR, यूपी, राजस्थान, पंजाब-हरियाणा में तापमान लगातार गिर रहा है. आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल सर्दी का कहर बरकरार है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि कई राज्यों में पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया. लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल-
हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में बारिश/बर्फबारी का अलर्ट
उत्तर भारत के इन तीन राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना है. कश्मीर के श्रीनगर में 18 जनवरी को बारिश का अलर्ट है, साथ ही 15-20 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी. हिमाचल के मनाली में गुरुवार को भारी बर्फबारी और बारिश संभावित है, हवा 10-15 किमी/घंटा रहेगी. लद्दाख में शुक्रवार से रविवार तक भारी बर्फबारी की चेतावनी है, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 11 डिग्री तक गिर सकता है.
दिल्ली-NCR में भीषण ठंड
दिल्ली-एनसीआर कड़ाके की ठंड झेल रहा है. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है—तीन साल में सबसे कम. तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है. सुबह 10-15 किमी/घंटा की हवा चलेगी. बुधवार तक यही स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप
यूपी के अधिकांश जिलों में भीषण शीतलहर है. देवरिया, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, आजमगढ़, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, टुंडला, मुजफ्फरनगर और गौतमबुद्ध नगर में तेज शीतलहर चलेगी. सुबह 5-10 किमी/घंटा हवा रहेगी. लखनऊ में अधिकतम 17 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहेगा. यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह है.
राजस्थान में जमाव बिंदु के नीचे तापमान
राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री, लूणकरणसर में 0.4 डिग्री, चूरू में 1.3 डिग्री दर्ज हुआ. कई जगह अति शीतलहर और शीत दिवस रहा, पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा छाया. शीतलहर का दौर अभी कुछ दिन जारी रहेगा.
पंजाब-हरियाणा में कड़ाके की ठंड
हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के बठिंडा में रात का तापमान 0.6 डिग्री तक गिरा. मंगलवार को कुछ जगहों पर शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है. हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा रहा (1.2 डिग्री), अन्य जगहों पर भी 1-4 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ. घना कोहरा यात्रा को प्रभावित कर रहा है.
