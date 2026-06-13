Aaj 13 June Ka Mausam: देर रात भारी बारिश, सुबह में ठंडी हवा... जानें दोपहर में कैसा रहेगा आज का मौसम, पटना-लखनऊ-जयपुर सहित इन शहरों का हाल

Kaisa rahega 13 june ka mausam: दिल्ली-एनसीआर में देर रात की बारिश और तेज़ हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. वहीं, बिहार में मानसून की दस्तक के साथ पटना में भारी बारिश का अलर्ट है. आइये जानते हैं दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर समेत देश के प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम...

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13 जून को कैसा रहेगा मौसम (इमेज AI से है)

13 June mausam ka haal: सुबह-सुबह ठंडी हवा और रात में हुई झमाझम बारिश ने मौसम को बेहद सुहावना बना दिया है. भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू के बाद आखिरकार बादलों ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक्टिव होने और मानसून की तेज़ रफ़्तार के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. आइए जानते हैं कि आज दोपहर और आने वाले घंटों में आपके शहर में छाते की जरूरत पड़ेगी या फिर खिड़की खोलकर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाना काफी होगा..

दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी-बारिश

दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटों में मौसम ने बड़ी करवट ली है. धूल भरी आंधी और गरज के साथ हुई बारिश ने तापमान को तेजी से नीचे गिराया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज 13 जून 2026 को दिल्ली-NCR के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट जारी की गई है. उत्तरी दिल्ली, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में आज दिनभर तेज हवाएं चलने की संभावना है.

टेंपरेटर: अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के आसपास रहने का अनुमान है, जो इस सीजन के सामान्य तापमान से काफी कम है. दोपहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है.

कहां तक पहुंचा मानसून?

मौसम की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) तेजी से आगे बढ़ रहा है. मानसून अब पूर्वोत्तर राज्यों, पूरे सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है. इसके साथ ही अगले 2-3 दिनों में झारखंड और ओडिशा के बाकी हिस्सों में भी इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं. दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में मानसून की बारिश लगातार जारी है.

कैसा रहेगा देश के बड़े शहरों का मौसम

दिल्ली : आसमान में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी और तेज सतही हवाओं (Strong Surface Winds) के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना. येलो अलर्ट.

: आसमान में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी आंधी और तेज सतही हवाओं (Strong Surface Winds) के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना. येलो अलर्ट. नोएडा : तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. उमस से राहत मिलेगी और दोपहर बाद सुहाना मौसम रहेगा.

: तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. उमस से राहत मिलेगी और दोपहर बाद सुहाना मौसम रहेगा. गुरुग्राम : गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना, तापमान में गिरावट.

: गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना, तापमान में गिरावट. लखनऊ : लखनऊ के वेदर को लेकर अभी तक आज कोई चेतावनी नहीं है. आसमान मुख्य रूप से साफ या हल्के बादल वाला रहेगा, मौसम सामान्य तौर पर सुहाना रहेगा.

: लखनऊ के वेदर को लेकर अभी तक आज कोई चेतावनी नहीं है. आसमान मुख्य रूप से साफ या हल्के बादल वाला रहेगा, मौसम सामान्य तौर पर सुहाना रहेगा. कानपुर : मौसम सामान्य रहेगा. उमस थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन पिछले दिनों जैसी तीखी धूप से राहत रहेगी.

: मौसम सामान्य रहेगा. उमस थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन पिछले दिनों जैसी तीखी धूप से राहत रहेगी. बलिया : पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के कारण यहां आंशिक बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना.

: पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के कारण यहां आंशिक बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना. वाराणसी : आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम के समय ठंडी हवाएं चलने और बूंदाबांदी की उम्मीद है.

: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम के समय ठंडी हवाएं चलने और बूंदाबांदी की उम्मीद है. प्रयागराज : भीषण गर्मी से राहत, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, दोपहर बाद मौसम सुहावना होने के आसार हैं.

: भीषण गर्मी से राहत, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, दोपहर बाद मौसम सुहावना होने के आसार हैं. पटना : पटना में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है. मानसून की सक्रियता के चलते भारी बारिश और वज्रपात की प्रबल आशंका है. घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें.

: पटना में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है. मानसून की सक्रियता के चलते भारी बारिश और वज्रपात की प्रबल आशंका है. घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. जयपुर : पश्चिमी विक्षोभ के असर से धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना. तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

: पश्चिमी विक्षोभ के असर से धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना. तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है. मुंबई : दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव से रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हवा में नमी और धुंध (Haze) बनी रहेगी.

: दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव से रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. हवा में नमी और धुंध (Haze) बनी रहेगी. कोलकाता : आसमान में हल्के बादल और धुंध (Haze) के साथ बारिश की फुहारें पड़ने की पूरी संभावना है.

: आसमान में हल्के बादल और धुंध (Haze) के साथ बारिश की फुहारें पड़ने की पूरी संभावना है. ओडिशा : मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है.

: मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. बेंगलुरु : बेंगलुरु में मौसम शांत और सुहावना रहेगा। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के साथ बेंगलुरु का मौसम हमेशा की तरह बेहतरीन बना रहेगा.

: बेंगलुरु में मौसम शांत और सुहावना रहेगा। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के साथ बेंगलुरु का मौसम हमेशा की तरह बेहतरीन बना रहेगा. चेन्नई: चेन्नई में आज बादलों की आवाजाही रहेगी और मध्यम दर्जे की बारिश या गरज-चमक देखने को मिल सकती है.

मौसम की सलाह: बिहार, खासकर पटना और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बिजली चमकने और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए वज्रपात के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें. दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी से बचने के लिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

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