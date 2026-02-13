Hindi India Hindi

आज 13 फरवरी का मौसम: 14 फरवरी तक इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, हिमाचल में मौसम सूखा, पढ़ें IMD मौसम अपडेट

हिमाचल प्रदेश में, लोकल मौसम स्टेशन ने 15 फरवरी तक इलाके में सूखा मौसम रहने का अनुमान लगाया है.

आधी फरवरी बीतने के साथ ठंड वापस लौट रही है. कोहरा भी कम है और दिन में तेज धूप से काफी गर्माहट होती है. राजधानी और उससे सटे राज्यों में तापमान बढ़ा है. इंडिया मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों यानी 14 फरवरी तक सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, ईस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, साउथ उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार, झारखंड और दूसरे इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है. आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल.

नॉर्थवेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट इंडिया

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में नॉर्थवेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट इंडिया के कुछ या कई हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. IMD के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन के एवरेज से पांच डिग्री कम है. IMD ने कहा कि मैक्सिमम टेम्परेचर 23.6 रहा, जो सीजन के दौरान नॉर्मल है, साथ ही ह्यूमिडिटी 97 परसेंट और 51 परसेंट के बीच ऊपर-नीचे होती रही.

IMD बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, 13 फरवरी के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है; 14 फरवरी के दौरान दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल के लिए भी बारिश का अनुमान है.

बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल

मौसम विभाग के मुताबिक 13-14 फरवरी के दौरान बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं हल्की गरज के साथ बिजली गिरने की बहुत संभावना है.

हिमाचल में सूखा मौसम

हिमाचल प्रदेश में, लोकल मौसम स्टेशन ने 15 फरवरी तक इलाके में सूखा मौसम रहने का अनुमान लगाया है. कश्मीर में कोल्ड वेव की बात करें तो, कश्मीर में कोल्ड वेव से कुछ राहत मिली, लेकिन शनिवार को पूरी घाटी में मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे रहा,

‘चिल्ला-ए-कलां’

दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग और काजीगुंड शहरों में माइनस 3.7 डिग्री सेल्सियस और माइनस 5.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि श्रीनगर में माइनस 4.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. हालांकि ‘चिल्ला-ए-कलां’, जो 40 दिनों का सबसे कड़ाके की सर्दी का समय है, इस हफ्ते की शुरुआत में खत्म हो गया, लेकिन कश्मीर में कोल्ड वेव जारी है.

