  • Today 14 January 2026 Weather News All Over India North India Gripped By Intense Cold Wave And Dense Fog Travel Disruptions Continue

आज 14 जनवरी का मौसम- दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड और जहरीली हवा की दोहरी मार, पढ़िए अन्य राज्यों के मौसम का हाल

जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

Published: January 14, 2026 7:06 AM IST
पढ़िए आज का मौसम
पूरे देश में कड़ाके की ठंड का दौर है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी है. दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इस समय लोगों को कड़ाके की ठंड और गंभीर वायु प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. मौसम विभाग की ओर से जहां शीत लहर को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर का असर पूरे दिन बना रहने की चेतावनी दी गई है. इन दिनों अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. ठंडी हवाओं और अत्यधिक नमी के कारण ठिठुरन बढ़ गई है.

15 जनवरी को हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, लेकिन सुबह और रात के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.

राजस्थान में तेज शीत लहर

राजस्थान में जारी भीषण शीत लहर को देखते हुए राज्य के कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं और स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है.
राज्य में तापमान लगातार गिर रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 11 जिलों के लिए शीत लहर को लेकर लाल, नारंगी और पीली चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, 14 और 15 जनवरी के बाद ही ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. 14 जनवरी तक बंद रहेंगी.

चंडीगढ़ में स्कूलों की विंटर वेकेशन 17 तक बढ़ी

चंडीगढ़ में लगातार जारी ठंड और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला किया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्कूलों के समय और विंटर वेकेशन से जुड़े नियमों को 17 जनवरी तक बढ़ा दिया है. स्कूलों के समय में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि पहले से तय नियम ही अब 17 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे.

10वीं, 12वीं की बोर्ड कक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार चलेंगी. स्कूल इन कक्षाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे और छुट्टी दोपहर 3:30 बजे होगी.

कश्मीर में तापमान गिरा, जम्मू में छाया रहा घना कोहरा

जम्मू-कश्मीर में साफ आसमान की वजह से न्यूनतम तापमान फिर गिर गया और श्रीनगर शहर में रात का सबसे कम तापमान माइनस 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जम्मू शहर में सुबह घने कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क और हवाई दोनों तरह का ट्रैफिक रुक गया. श्रीनगर शहर में सुबह बहुत कम लोग बाहर निकले क्योंकि पहाड़ों की चोटियों से घाटी में तेज, ठंडी हवा चल रही थी. अगले हफ्ते भारी बर्फबारी की कोई खास संभावना नहीं होने के कारण, कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है. श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 4.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में एक के बाद एक माइनस 3.5 डिग्री और माइनस 6.2 डिग्री रहा.

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 6.2, बटोटे में 4.1, बनिहाल में 8.9 और भद्रवाह में माइनस 0.2 रहा. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 18 और 19 जनवरी तक हल्के से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है. 20 जनवरी को, आम तौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी हो सकती है. मौसम विभाग ने कहा, “21 से 23 जनवरी के बीच, कुछ जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ आंशिक रूप से या आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है.” 24 और 25 जनवरी के बीच, केंद्र शासित प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है.  (इनपुट IANS हिंदी से भी)

