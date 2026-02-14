By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Today Weather 14th Feb: ठंड को अब कहिए अलविदा.., वैलेंटाइन डे पर दिल्ली-NCR में सुबह कोहरा, दोपहर में पसीना
14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है. निचले इलाकों में हल्का मौसम, लेकिन पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड.
दिल्ली-NCR में मौसम अब तेजी से गर्मी की ओर बढ़ रहा है. फरवरी के मध्य में ही लोगों को शुरुआती गर्मी का अहसास होने लगा है, जबकि कुछ दिन पहले तक कड़ाके की ठंड और कोहरा छाया हुआ था. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, ठंड का दौर लगभग समाप्त हो चुका है और आने वाले दिनों में तापमान में क्रमिक वृद्धि देखने को मिलेगी. वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन सुबह हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है. AQI अभी भी ‘Poor’ से ‘Moderate’ के बीच बनी हुई है, जो स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है.
दिल्ली-NCR का मौसम अपडेट
14 फरवरी के लिए पूर्वानुमान है कि आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, सुबह हल्की धुंध या मिस्ट संभव है जो विजिबिलिटी प्रभावित कर सकती है. दिन में धूप निकलेगी और मौसम सुहावना महसूस होगा. न्यूनतम तापमान 10-16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान: 26-28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश की कोई संभावना नहीं. उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे दोपहर में हल्की गर्मी का एहसास होगा.
आने वाले दिनों का अनुमान
15 फरवरी तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा. 16 फरवरी से आंशिक बादल छा सकते हैं. 17-18 फरवरी को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें संभव हैं. न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा.
उत्तर प्रदेश (UP) का मौसम
14 फरवरी को मौसम खुशनुमा और साफ रहेगा, धूप निकलेगी. न्यूनतम तापमान 10-15 डिग्री के आसपास और अधिकतम 25-28 डिग्री तक. 17-18 फरवरी को पश्चिमी UP में हल्के बादल और कुछ जगहों पर बौछारें संभव हैं.
बिहार का मौसम
14 फरवरी को साफ आसमान और धूप की उम्मीद. सर्दी का असर कम हो रहा है. अगले 5 दिनों में दोपहर में अच्छी धूप रहेगी, तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा. कोई बड़ी बारिश नहीं.
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड में मौसम बदल रहा है. 14-16 फरवरी तक बादलों की आवाजाही रहेगी. 17 फरवरी से ऊंचे इलाकों (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री) में बर्फबारी संभव. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस 10 डिग्री से नीचे है.
हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी से मौसम में बदलाव, लाहौल-स्पीति, कुल्लू आदि में बर्फबारी जारी.जम्मू-कश्मीर और लद्दाखपश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13-16 फरवरी तक ऊंचे इलाकों में बादल छाए रहेंगे. 14 फरवरी को कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है. निचले इलाकों में हल्का मौसम, लेकिन पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड.
