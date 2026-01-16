By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज 16 जनवरी का मौसम- एनसीआर में जहरीली हवा और शीतलहर का डबल अटैक, पढ़िए देश के मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर अब 'टॉक्सिक कोल्ड' की चपेट में है. जहरीली हवा के साथ शीतलहर का डबल असर पड़ रहा है, जहां एक्यूआई 'गंभीर' से 'बहुत गंभीर' स्तर पर पहुंच गया है. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, घना कोहरा और कम तापमान कम से कम अगले कुछ दिनों तक बने रहेंगे, जिससे ट्रैफिक, उड़ानें और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है.
देशभर में कड़ाके की ठंड है, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मौदानी इलाकों तक हो रहा है. दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा और शीतलहर का डबल अटैक लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है. वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जबकि ठंड और घने कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है. ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के कई इलाके देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं, जहां एक्यूआई ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है.
शीतकालीन ठंड और जहरीली हवा का संयुक्त हमला उत्तर भारत पर पड़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बार-बार 350-400 के पार जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है. घना कोहरा और प्रदूषण मिलकर सांस लेना दूभर कर रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगियों के लिए अलर्ट जारी किया है. आइए राज्यवार मौसम का हाल पढ़ते हैं.
दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से चरम पर है. कई इलाकों में एक्यूआई 350 से ऊपर दर्ज किया गया, जो ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में आता है. चांदनी चौक, पंजाबी बाग, नेहरू नगर जैसे क्षेत्रों में एक्यूआई 380-400 के आसपास पहुंचा, जबकि नोएडा के सेक्टर-1 में 359, सेक्टर-125 में 352 तक रिकॉर्ड हुआ. दिल्ली के पुसा में 399 और नेहरू नगर में 397 तक पहुंचा. ग्रेटर नोएडा-दिल्ली टॉप प्रदूषित इलाकों में शामिल हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जबकि घना कोहरा सुबह और रात में छाया रहता है. इससे विजिबिलिटी कम होकर ट्रैवल प्रभावित हो रहा है.
उत्तराखंड
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और 3400 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है.
मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन घना कोहरा छाएगा. हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति है. IMD ने 21 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है. घाटियों में हल्का-मध्यम कोहरा और मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट है.
उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और प्रदूषण
शीतलहर के कारण हरिद्वार में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है. नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में घना कोहरा और पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की आशंका है. उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और प्रदूषण का संकट जारी है. लोगों को मास्क पहनने, बाहर कम निकलने और स्वास्थ्य सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है.
