17 जनवरी 2026 का मौसम- दिल्ली यूपी में रिकॉर्ड ठंड, शीतलहर ने तोड़े रिकॉर्ड, उत्तर भारत कांपा, पहाड़ों में बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में यात्रा करने वालों को घने कोहरे के कारण सावधानी बरतनी चाहिए, गर्म कपड़े पहनें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है, उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है. दक्षिण और कुछ पूर्वी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य से हल्का गर्म और ज्यादातर शुष्क बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी या बारिश की संभावना है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 जनवरी से मौसम में बदलाव की उम्मीद है. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल-

उत्तर भारत- उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड

कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6°C के आसपास और अधिकतम 23°C तक रह सकता है, लेकिन सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और शीतलहर के कारण परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश संभव है. राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान काफी कम दर्ज किया जा रहा है.

दिल्ली, नोएडा

दिल्ली में ग्रैप के चरण-3 के तहत कड़े प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. इसमें दिल्ली के बाहर के पंजीकृत बीएस-IV डीजल संचालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उनके जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों. कई इलाकों में एक्यूआई 350 से 400 के पार दर्ज किया गया है.

नोएडा – गौतमबुद्धनगर में ठंड और घने कोहरे के बीच जिला प्रशासन ने 16 और 17 जनवरी को नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया है.

पूर्व भारत- बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

यहां भी ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है, हालांकि उत्तर की तुलना में थोड़ा कम तीव्र. बिहार और झारखंड में घना कोहरा सुबह के समय बना रह सकता है. ओडिशा में कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति 17 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है.

पूर्वोत्तर राज्य- असम, अरुणाचल

में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा लेकिन ज्यादातर शुष्क है, हल्की बारिश की संभावना कम.

पश्चिम भारत- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा

मौसम मुख्य रूप से शुष्क और ठंडा है. गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3°C की बढ़ोतरी हो सकती है. मुंबई और आसपास के इलाकों में दिन का तापमान 28-30°C के आसपास रह सकता है, रातें ठंडी लेकिन सहनीय.

दक्षिण भारत- कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना

दक्षिणी राज्यों में मौसम सुखद और हल्का गर्म बना हुआ है. बैंगलोर में दिन का तापमान 27°C और न्यूनतम 16°C के आसपास, चेन्नई में 27-23°C, हैदराबाद में 29-17°C तक रह सकता है. छिटपुट बारिश या गरज के साथ बौछारें कुछ जगहों पर संभव हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा.