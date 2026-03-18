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Today 18th March Weather: एनसीआर में हवाओं में ठंडक के साथ मौसम गुलाबी, कश्मीर में अब भी बर्फबारी, पढ़िए मौसम का हाल

मार्च फूलों के खिलने का मौसम है. देश की राजधानी समेत अधिकतर राज्यों में गर्मियां तो आ गई हैं, लेकिन बारिश से हवाओं में ठंडक पसरी है. तेज धूप में तपिश भी है लेकिन सुबह-शाम मौसम गुलाबी सा है. पढ़िए कहां कैसा है मौसम.

Published date india.com Published: March 18, 2026 6:41 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़ें देश के मौसम का हाल.
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मौसम में बदलाव आया है. ठंडी हवाएं और मौसम साफ है. एक्यूआई भी बेहतर हुआ है. कई स्थानों पर एक्यूआई ग्रीन और संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया. अलीपुर में एक्यूआई 74, अशोक विहार में 92, आया नगर में 87 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 86 दर्ज किया गया. नोएडा सेक्टर-62 में एक्यूआई 70, सेक्टर-125 में 90, सेक्टर-1 में 85 और सेक्टर-116 में 84 दर्ज किया गया.मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 19 मार्च से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. 20 मार्च को भी आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 21 मार्च को सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है.

दक्षिण कश्मीर में भारी बर्फबारी

कश्मीर घाटी के विभिन्न प्रमुख शहरों में मौसम ठंडा बना हुआ है. गुलमर्ग में तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां हवा शांत रही और आर्द्रता 100 प्रतिशत रही. जम्मू शहर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और लगभग 20.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे फरवरी के बाद पहली बार तापमान सामान्य से नीचे चला गया.पीर की गली, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, गुलमर्ग, दूधपथरी, गुरेज घाटी, साधना टॉप, पहलगाम के ऊपरी इलाकों और सोनमर्ग-जोजिला मार्ग समेत कई ऊंचे इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई.

तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद निम्न दबाव प्रणाली के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है.दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश हो सकती है जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.नीलगिरी के कुछ इलाकों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों के अलावा, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और कराईकल में भी इस दौरान शुष्क मौसम रहने की संभावना है.

17 मार्च के लिए मौसम विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु, राज्य के उत्तरी आंतरिक जिलों, डेल्टा जिलों और कराईकल क्षेत्र में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. तमिलनाडु और पुडुचेरी के अन्य क्षेत्रों में शुष्क मौसम जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. हालांकि, कुछ स्थानों पर तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है. (इनपुट एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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