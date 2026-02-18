  • Hindi
मौसम का बड़ा उलटफेर! दिल्ली में गरज-चमक-बारिश का अनुमान, पहाड़ों पर बर्फबारी, तापमान गिरेगा या चढ़ेगा? पढ़ें अपडेट्स

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मैदानी इलाकों में छिटपुट वर्षा होगी, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जा सकती है. इस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, लेकिन 18 फरवरी को अस्थायी राहत मिल सकती है.

पढ़िए आज के मौसम का हाल
सर्दियों का मौसम अलविदा ले रहा है, जाने से पहले मौसम एक आखिरी करवट लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में 18 फरवरी को हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है. बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में फिर कमहोने की संभावना है. फिर से हवाएं ठंडी होंगी. आइए राज्यवार मौसम का हाल जानते हैं.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में फिलहाल पारा बढ़ा हुआ है और फरवरी के मध्य में इतनी गर्मी असामान्य है. कम हवा और साफ आसमान के कारण दोपहर में तेज धूप पड़ रही है. 18 फरवरी (बुधवार) को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दोपहर बाद बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है. न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

राजस्थान का मौसम

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई संभागों में हल्की बारिश होने का अनुमान है. आज दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में छिटपुट वर्षा हो सकती है. 18 फरवरी को इसका सबसे अधिक प्रभाव बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में रहेगा, जहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी संभव है.

हिमाचल प्रदेश का मौसम

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा दिखेगा. 17 और 18 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में भी इसी दौरान बारिश/बर्फबारी जारी रहेगी. यह सर्दी का आखिरी दौर हो सकता है, जिसके बाद तापमान बढ़ने लगेगा.

हरियाणा, पंजाब, और राजस्थान का मौसम

हरियाणा में 17 और 18 फरवरी को गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा और 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाओं की संभावना है. 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. यह बदलाव ठंड से राहत देगा, लेकिन अस्थायी होगा.

गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का मौसम

गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. उसके बाद अगले चार दिनों में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभव है. दक्षिणी और तटीय इलाकों में मौसम स्थिर रहेगा, हालांकि ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 19 फरवरी तक सुबह घना कोहरा छा सकता है.

