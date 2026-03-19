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Today 19 March 2026 Weather News Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega Dehi Ncr Jammu And Other States Weather Report

Today Weather 19 March: दिल्ली में बारिश के बाद ठंडक, कहीं चलेगी आंधी तो कहीं अब भी हो रही बर्फबारी, पढ़िए देश के मौसम का हाल

मार्च की शुरुआत में गर्मी ने दस्तक दी थी, अब मार्च के दो हिस्से बीतने के साथ हवाओं में फिर से ठंडक घुल रही है. देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का अनुमान है, कहीं कहीं आंधी भी चल रही है. आइए जानते हैं देश के राज्यों में कहां कैसा है मौसम का हाल.

जानिए कैसा है मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में 18 मार्च की शाम अचानक आसमान में बादल छाए और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी, हल्की बूंदाबांदी हुई. 19 मार्च की सुबह दिल्ली एनसीआर में हवाओं में ठंडक है. मौसम विभाग ने पहले ही अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश, तेज हवाएं तथा गरज-चमक की संभावना जताई है. आइए जानते हैं अन्य राज्यों के मौसम का हाल.

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख

मौसम विभाग ने 19 मार्च को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और हिमाचल प्रदेश में, और 20 मार्च को उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश/बर्फ़बारी होने की संभावना जताई है.

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी पंजाब

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ ओले गिरने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मौसम एजेंसी ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण, 20 मार्च तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे मैदानी इलाकों में बारिश/गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में 19 मार्च को कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है; वहीं उत्तराखंड में 19 और 20 मार्च को ऐसा हो सकता है. मौसम विभाग ने यह भी बताया कि बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान की गतिविधियों के कारण, इस हफ़्ते दिन का तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है. “लू चलने जैसी कोई खास स्थिति बनने की संभावना नहीं है.”

उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

इसके अलावा, 19 और 20 मार्च को उत्तराखंड में; 20 मार्च को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 20 मार्च को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर तेज़ आंधी (थंडरस्क्वाल) आने का भी अनुमान है, जिसमें हवा की रफ़्तार 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है और झोंकों के साथ यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है.

तमिलनाडु

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है. 19 मार्च को डेल्टा जिलों और कराईकल क्षेत्र में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.20 मार्च को भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है, जिसके तहत दक्षिणी तमिलनाडु, डेल्टा क्षेत्रों और कराईकल में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है. 21 मार्च तक बारिश की गतिविधि पश्चिमी घाट और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना है, जहां छिटपुट हल्की बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है.

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छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि राज्य में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया है. आईएमडी की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, 17 से 20 मार्च के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज तूफानी हवाएं चलने की उम्मीद है. साथ ही, कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है. यह चेतावनी मध्य और पूर्वी भारत में अस्थिर मौसम के दौर के बीच आई है, जहां पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं.

कर्नाटक

मौसम एजेंसी ने 20 मार्च तक पूरे कर्नाटक में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ कहीं-कहीं “हल्की से मध्यम” बारिश होने का भी अनुमान लगाया है.