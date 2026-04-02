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Today 2 April Weather: दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना, पढ़िए देश के मौसम का हाल

दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित उत्तरी मैदानी इलाकों में रुक-रुककर बारिश, गरज-चमक और तेज़ हवाएं चल सकती हैं. इन स्थितियों के कारण दिन का तापमान कुछ समय के लिए कम होने और अप्रैल में भीषण लू की शुरुआत में देरी होने की उम्मीद है.

Published date india.com Updated: April 2, 2026 6:36 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए आज के मौसम का हाल
पढ़िए आज के मौसम का हाल

देशभर के मौसम का हाल मिला-जुला रहने का अनुमान है, कई क्षेत्रों में बारिश, तूफ़ान और बढ़ते तापमान का असर देखने को मिलेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और गर्मियों के मौसमी बदलाव पूरे देश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं; इसके चलते उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है, जबकि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है.

क्या पहाड़ों में बारिश या बर्फबारी होगी?

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर और आस-पास के पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल-

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-NCR में मौसम के आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की भी संभावना है. तापमान 23°C से 34°C के बीच रह सकता है, जबकि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं.

उत्तर प्रदेश

पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ ज़िलों में कहीं-कहीं बारिश और आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं.

राजस्थान

राजस्थान के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. मौसम में इस बदलाव के कारण पूरे क्षेत्र में कुछ समय के लिए ठंडक भी आ सकती है.

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर के ऊँचे इलाकों में बर्फ़बारी या बारिश हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है.

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अहमदाबाद

अहमदाबाद में मौसम गर्म रहने और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है.  3 अप्रैल से गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं.

पंजाब

पंजाब के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं बारिश और आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं, क्योंकि बदलते वायुमंडलीय हालात उत्तरी भारत के मौसम के मिज़ाज को प्रभावित कर रहे हैं.

चेन्नई

चेन्नई में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है, और तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है. कई दिन लू चल सकती है, कभी-कभार होने वाली बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है.

मुंबई

मुंबई में मौसम ज़्यादातर गर्म और उमस भरा रहेगा, और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में आंधी-तूफ़ान और हल्की बारिश हो सकती है.

हैदराबाद

हैदराबाद में दिन के समय तापमान गर्म रहने और मौसम सूखा रहने की उम्मीद है. तेलंगाना में अप्रैल से जून के दौरान सामान्य वर्षों की तुलना में ज़्यादा दिन लू चलने की संभावना है.

कर्नाटक

पूरे कर्नाटक में अंदरूनी ज़िलों में कहीं-कहीं आंधी-तूफ़ान आ सकते हैं. बेंगलुरु और आस-पास के इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और तापमान मध्यम रह सकता है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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