आज 20 फरवरी का मौसम- 6 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली-यूपी में गर्मी शुरू, पढ़ें देश के मौसम का मिजाज
दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर में कुछ हिमालयी क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
देश में मौसम का मिजाज बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 20 फरवरी से 24 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. खासकर दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर में कुछ हिमालयी क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, साथ ही 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है. यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के प्रभाव से जुड़ा है. आइए राज्यवार जानते हैं मौसम का हाल.
दिल्ली
दिल्ली में 20 फरवरी को तापमान बढ़ने की संभावना है. दिन में गर्मी रहेगी. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश का कोई अनुमान नहीं है.
उत्तराखंड
उत्तराखंड में 22 से 24 फरवरी तक छिटपुट बारिश की संभावना है. देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्र प्रयाग और चमोली जैसे जिलों में प्रभाव रहेगा. बारिश से तापमान में कमी आएगी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह है.
हिमाचल प्रदेश
23 फरवरी को हिमाचल में बारिश का अलर्ट है. शिमला, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में प्रभावित होगा. ठंड फिर बढ़ सकती है. शिमला में 20 फरवरी को अधिकतम तापमान 19°C और न्यूनतम 7°C रहने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश
20 फरवरी को बारिश का अलर्ट नहीं. 18 फरवरी की बारिश से ठंड बढ़ी है. गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर आदि जिलों में 1-2 डिग्री कमी. लखनऊ में अधिकतम 29°C, न्यूनतम 16°C.
बिहार
आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, तापमान 30-32°C तक. पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों में प्रभाव. पटना में 20 फरवरी को अधिकतम 29°C, न्यूनतम 18°C.
मध्य प्रदेश
20 फरवरी को विदिशा, राजगढ़, धार, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर आदि कई जिलों में बारिश. ग्वालियर, भिंड, मुरैना में 30-40 किमी/घंटा हवाएं. भोपाल में अधिकतम 28°C, न्यूनतम 17°C, हल्की हवा.
राजस्थान
20 फरवरी को बारिश नहीं. पिछले दिनों की बारिश से जयपुर, जोधपुर आदि में तापमान कम. जयपुर में अधिकतम 26°C, न्यूनतम 14°C.यह मौसम परिवर्तन किसानों, यात्रियों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. IMD की सलाह का पालन करें और अपडेट रहें.
तमिलनाडु और केरल
21-22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश की चेतावनी है. गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश संभव. 23-24 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है. उत्तरी तमिलनाडु में सुबह कोहरा परेशान कर सकता है. चेन्नई में आंशिक बादल छाए रहेंगे. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज आंधी से समुद्र में हलचल, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह.
झारखंड
24 फरवरी को मौसम बिगड़ेगा. रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट. रांची में 20 फरवरी को अधिकतम 28°C और न्यूनतम 17°C रहेगा.
पश्चिम बंगाल
24 फरवरी को गंगा मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना. गरज-चमक के साथ छिटपुट वर्षा.दिल्ली20 फरवरी को बारिश नहीं, लेकिन तापमान बढ़ेगा. दिन में गर्मी महसूस होगी. अधिकतम 27°C, न्यूनतम 14°C. GRAP-II पाबंदियां हटाई गईं, वायु गुणवत्ता सुधरी.
