दिल्ली में कोहरा कम, पहाड़ों पर भारी बारिश-बर्फ का अलर्ट, इस राज्य में भी बारिश लौटी, पढ़िए देश के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आज कोहरा कम और धूप तेज़, लेकिन उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है! ग्रैप-4 के प्रतिबंध हटे, जबकि उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में बारिश-बर्फबारी के आसार.

उत्तर भारत में सर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. दिल्ली-एनसीआर में हल्की राहत के साथ ठंड कम हुई और हवा में सुधार हुआ है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में 21 जनवरी से हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है. जम्मू-कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 22 जनवरी से भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, और तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून की वापसी के बाद छिटपुट बारिश की उम्मीद. पढ़िए राज्यवार मौसम का हाल.

दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में 21 जनवरी की सुबह कोहरा भी कम है, ठंड का स्तर बीते कुछ दिनों की तुलना में कम लग रहा है. आज भी तेज धूप निकलने का अनुमान है. यहां की हवा में मामूली सुधार के बाद ग्रैप-4 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं.

उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी के आसार

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन इसके बाद मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा. 21 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में 21 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड में इजाफा होने की संभावना है. वहीं, मैदानी इलाकों में कोहरे का असर बढ़ सकता है. घना कोहरा छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड और अधिक महसूस होगी. 22 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा/बर्फबारी (3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में) होने की संभावना है. 23 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी (3000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में) होने की संभावना है.

24 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी होने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस हो गया. इसी बीच, मौसम विभाग ने 22 जनवरी की शाम से हल्की से भारी बारिश/बर्फबारी की संभावना जताई. मौसम विभाग ने 22 जनवरी से 28 जनवरी तक खराब मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी की. विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि अगले कुछ दिनों में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करने की उम्मीद है, जिससे मौसम की स्थिति में काफी बदलाव आएगा.

तमिलनाडु में मौसम शुष्क, बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिण भारत के आसपास के इलाकों से पूर्वोत्तर मानसून की औपचारिक वापसी की घोषणा कर दी. इसके साथ ही क्षेत्र का मुख्य बारिश का मौसम समाप्त हो गया है. मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, 21 जनवरी तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहने की संभावना है. इस दौरान एक-दो स्थानों पर सुबह तड़के कोहरा या धुंध छा सकती है, जिससे निचले और अंदरूनी इलाकों में दृश्यता प्रभावित हो सकती है.

23 से 25 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव आने का अनुमान है. इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अन्य इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है. इन छिटपुट बारिशों से लंबे समय से चले आ रहे शुष्क दौर से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है. नीलगिरि जिले और डिंडीगुल जिले के कोडाइकनाल पर्वतीय क्षेत्र में आज और कल रात या सुबह के समय कोहरा छा सकता है. (इनपुट एजेंसी से भी)