आज 21 फरवरी का मौसम: दिल्ली-यूपी में 29 डिग्री, 9 राज्यों में बारिश-बर्फबारी का अनुमान, जानिए अपने शहर का हाल

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक में बारिश होने की पूरी संभावना है.

पढ़िए आज कैसा है देश का मौसम
देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि उत्तर भारत में गर्मी का एहसास बढ़ रहा है. अगले कुछ दिनों तक 9 राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक में बारिश होने की पूरी संभावना है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल-

दिल्ली

दिल्ली में 21 फरवरी को मौसम साफ रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है, 21 फरवरी को अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने की संभावना है. तेज हवाओं का असर साफ तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) पर दिखाई दे रहा है. प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है और कई इलाके रेड जोन से बाहर निकलकर ऑरेंज और येलो श्रेणी में आ गए हैं. आईएमडी के अनुसार 22 फरवरी तक मौसम में ‘मिस्ट’ (हल्की धुंध) की स्थिति बनी रहेगी. 22 फरवरी को अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है. तीनों दिनों के लिए ‘नो वार्निंग’ जारी की गई है, यानी किसी गंभीर मौसमीय बदलाव या चेतावनी की संभावना नहीं है.

उत्तर प्रदेश

यूपी में 21 फरवरी को आसमान साफ रहेगा. बारिश नहीं होगी, लेकिन सुबह घना कोहरा छा सकता है. प्रभावित जिलों में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, प्रतापगढ़, फतेहपुर, आजमगढ़, कानपुर, बलिया, मऊ, मिर्जापुर और भदोही शामिल हैं. लखनऊ में अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बिहार

बिहार में दिन में तापमान बढ़ेगा, लेकिन शाम को गिरावट आएगी. पटना, गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, दरभंगा और मधुबनी में तापमान कम रह सकता है. पटना में अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस की उम्मीद है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड में 21 फरवरी को मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 22 से 24 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश संभव है. देहरादून में 21 फरवरी को अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में 22 और 23 फरवरी को बारिश की संभावना है. शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी और सोलन प्रभावित रहेंगे. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. तापमान में कमी आएगी. मनाली में 21 फरवरी को अधिकतम 2 डिग्री और न्यूनतम माइनस 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में 22 और 23 फरवरी को बारिश होगी. जम्मू, अनंतनाग, पुलवामा, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पुंछ में अलर्ट है. ठंड बढ़ेगी. श्रीनगर में 21 फरवरी को अधिकतम 13 डिग्री और न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

मध्य प्रदेश

21 फरवरी को मौसम साफ रहेगा. बारिश नहीं होगी. दिन में तापमान बढ़ेगा. मालवा, भोपाल, बालाघाट, बैतूल, भिंड, छतरपुर, दतिया, धार, दमोह, गुना, ग्वालियर और होशंगाबाद में गर्मी महसूस होगी. भोपाल में अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

राजस्थान

राजस्थान में 21 फरवरी को मौसम साफ रहेगा. तापमान में तेजी आएगी. जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर और गंगापुर सिटी में दोपहर गर्म रहेगी. जयपुर में अधिकतम 27 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस की संभावना है.

तमिलनाडु

तमिलनाडु में 21 फरवरी से भारी बारिश का अलर्ट है. गरज-चमक के साथ 35-45 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं. चेन्नई में बादल छाए रहेंगे.

