Today 23rd February 2026 Weather News Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega Dehi Ncr Jammu And Kashmir Latest Update

आज 23 फरवरी का मौसम- NCR में रहेगी गर्मी, श्रीनगर में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज, इस राज्य में अगले दो दिन रहेगी बारिश

बंगाल में अगले दो दिनों के दौरान कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

सर्दियों का मौसम जा रहा है लेकिन गर्मियां अभी पूरी तरह से नहीं आई हैं. बिना कंबल ठंड लगती है और कंबल में गर्मी. वुलन कपड़ों में गर्मी लगती है, कॉटन में ठंड. मौसम का मिजाज आजकल ऐसा ही है. आइए जानते में देशभर में कहां कैसा है मौसम का हाल.

दिल्ली एनसीआर

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 23 फरवरी को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, 30 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है. फिलहाल कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के कारण प्रदूषक कणों का फैलाव हुआ है, जिससे एक्यूआई में सुधार हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की गति कम होते ही प्रदूषण स्तर दोबारा बढ़ सकता है.

मध्य प्रदेश

मध्‍य प्रदेश में छिटपुट बारिश होने से तापमान में उतार-चढ़ाव आया है. मौसम की कोई खास चेतावनी नहीं है. सुबह शाम हल्की ठंडक बनी रहेगी. दिन में तेज धूप होगी, मौसम गर्म रहेगा.

तमिलनाडु

मौसम विभाग ने 23 से 25 फरवरी के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया है.क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मछुआरों को तेज हवाओं और ऊंची लहरों के खतरे को देखते हुए इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है. मौसम विभाग के अधिकारी मौसम और समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं. हालात पर काबू पाने के लिए आपदा राहत दल तैयार रहेंगे.

श्रीनगर

श्रीनगर में फरवरी महीने का अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. पारा 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, यह फरवरी के दौरान शहर में अब तक का सर्वोच्च अधिकतम तापमान है. इससे पहले 24 फरवरी 2016 को 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. फरवरी में सामान्य से अधिक तापमान ने किसानों, कृषि विशेषज्ञों और बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. सर्दियों में कम वर्षा होने से गर्मियों में पेयजल संकट और सिंचाई जल की कमी की आशंका जताई जा रही है.

बंगाल

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना जताई गई है. कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार और मंगलवार को दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों के साथ-साथ उत्तर बंगाल के इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारी वर्षा का कोई पूर्वानुमान नहीं है और बारिश हल्की से मध्यम स्तर की ही रहने की संभावना है.

