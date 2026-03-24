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Today 24th March Weather: NCR में हल्की बारिश के साथ पूरे सप्ताह छाए रहेंगे बादल, पढ़ें देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाला सप्ताह एनसीआर के लिए सुहावना रहने वाला है, जिसमें हल्की ठंडक, बादल और कभी-कभार बूंदाबांदी लोगों को गर्मी से राहत दिलाती रहेगी.

Published date india.com Published: March 24, 2026 6:40 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़ें आज का मौसम
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार पूरे सप्ताह आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि 23 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

24 से 28 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक “आम तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी” वाला रहेगा. 24 मार्च को तापमान 31/15 डिग्री, 25 मार्च को 32/15 डिग्री, 26 मार्च को 33/17 डिग्री, 27 मार्च को 33/17 डिग्री और 28 मार्च को 33/17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

इन सभी दिनों में मौसम “आंशिक रूप से बादल छाए रहने” वाला रहेगा और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. इससे साफ है कि लोगों को तेज गर्मी से फिलहाल राहत मिलेगी. वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी सुधार देखने को मिला है. बारिश और बादलों की वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, जिससे लोगों को राहत की सांस मिल रही है.

कोलकाता में सर्दी से छूटी कंपकंपी

कोलकाता में बारिश के बाद अधिकतम तापमान में असामान्य रूप से 11 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि यह मौसम अगले शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है. उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक फैले पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तरी हरियाणा से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है. उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. साथ ही एक और निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. अगले 24 घंटों के भीतर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है.” मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, झाड़ग्राम, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता जिलों के कई क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

तमिलनाडु: बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान

तमिलनाडु के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई बेमौसम ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आकलन अभियान शुरू किया है. 850 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है.धान, कपास, गन्ना, तिलहन और बाजरा की खेती करने वाले कृषि क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है. (इनपुट एजेंसी से)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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