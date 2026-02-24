By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बारिश से पहले गर्मी की मार! दिल्ली में तापमान 31 डिग्री तक जाने का अनुमान, इन राज्यों में भारी बारिश, पढ़ें IMD का अपडेट
गर्मियों ने दस्तक दे दी है, गुनगुना पानी अब गर्म लगने लगता है. सादा पानी पीने पर दांत गल नहीं रहे, गले में ठंडक महसूस हो रही है. दिन में तेज धूप अब भा नहीं रही है. आइए जानते हैं राज्यवार कैसा है मौसम का हाल.
देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी और दक्षिणी राज्यों तक प्रभावित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी है. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में मौजूद सिस्टम के कारण कुछ इलाकों में बारिश-तूफान तो कई जगहों पर तापमान में उछाल देखने को मिलेगा.
उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी की आशंका
हिमालयी क्षेत्रों में 26 से 28 फरवरी के बीच हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रभावित रहेंगे. इन राज्यों के ऊंचाई वाले जिलों में तापमान गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है. श्रीनगर में अधिकतम 13°C और न्यूनतम 1°C रह सकता है, जबकि मनाली में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा सकता है.
पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज-चमक के साथ वर्षा
24 फरवरी को गंगा के मैदानी इलाकों समेत झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज-बिजली के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
दिल्ली में साफ आसमान और गर्माहट
राष्ट्रीय राजधानी में 24 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा. आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, सुबह हल्की धुंध या कोहरा संभव है. हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहेगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा. अधिकतम तापमान 28-31°C और न्यूनतम 12-14°C के आसपास रहने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में आंशिक बदलाव
पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों जैसे बागपत, अमरोहा और मुरादाबाद में हल्की बारिश हो सकती है. पूर्वी भाग में तापमान में वृद्धि होगी, जहां गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ जैसे जिलों में गर्मी महसूस होगी. लखनऊ में अधिकतम 28°C और न्यूनतम 14°C, जबकि कानपुर में अधिकतम 29°C रह सकता है.
बिहार में बढ़ती गर्मी
राज्य में वर्षा की कोई संभावना नहीं है. अधिकांश जिलों जैसे पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर आदि में तापमान 1-2 डिग्री बढ़ेगा. पटना में अधिकतम 29°C और न्यूनतम 16°C दर्ज किया जा सकता है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिश्रित हालात
कुछ जिलों जैसे जबलपुर, सागर, रीवा में हल्की बारिश संभव है. भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में तापमान बढ़ेगा, जहां भोपाल का अधिकतम 29°C और न्यूनतम 17°C रह सकता है.
राजस्थान में शुष्क और गर्म मौसम
बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों में अधिकतम तापमान में उछाल आएगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी.
तमिलनाडु में पहाड़ी इलाकों पर फोकस
पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में 24-25 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रहेगी. मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह है.
मछुआरों के लिए समुद्री चेतावनी
24 फरवरी को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य भागों में तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) चल सकती हैं. मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है.
