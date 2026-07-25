AAJ 25 JULY KA MAUSAM: दिल्ली-NCR में राहत, राजस्थान-गुजरात में मूसलाधार बारिश का खतरा, जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में पूरे सप्ताह हल्की बारिश और बादलों के बीच मौसम सुहावना रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और असम में भारी बारिश व बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

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कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बाढ़ का कहर! (image AI)

दिल्ली-एनसीआर में पूरे सप्ताह बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है.

राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

गुजरात और असम में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है, राहत एवं बचाव अभियान जारी हैं.

लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी भी बंद है.

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिलेगा. कहीं राहत की बारिश होगी तो कहीं भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले दिनों में मौसम सुहावना बना रहने की संभावना है. पूरे सप्ताह आसमान पर बादलों का डेरा रहेगा. कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है, लेकिन व्यापक या तेज बारिश के आसार फिलहाल कम हैं. लेकिन भीषण गर्मी और उमस से इस पूरे सप्ताह काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

25 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. 26 जुलाई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि आर्द्रता 70 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है. 27 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. 28 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 29 जुलाई को अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

राजस्थान में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राजस्थान में मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि राज्य के कई जिलों में अगले दो दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. खासतौर पर जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, गुजरात सीमा से लगे इलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है. शनिवार को भी इस मौसम प्रणाली का असर मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बना रहेगा. हालांकि, भारी बारिश वाले जिलों की संख्या कुछ कम हो जाएगी.

असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लगभग 80,000 लोगों को अभी तक राहत नहीं

असम में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान जारी होने के बावजूद नाजिरा में लगभग 50,000 और शिवसागर में 30,000 लोग अभी भी पहुंच से बाहर हैं. सरमा ने कहा कि नाजिरा में लगभग 50,000 और शिवसागर में लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जिन तक सरकार अभी तक राहत नहीं पहुंचा पाई है. बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन ये क्षेत्र अभी भी पहुंच से बाहर हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), सेना और जिला प्रशासन की टीमें नावों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से अलग-थलग पड़े क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं. केंद्र सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी टीम शनिवार को असम पहुंचेगी, जो बाढ़ से हुए नुकसान का जमीनी आकलन करेगी और वित्तीय सहायता एवं पुनर्वास उपायों की आवश्यकता की समीक्षा करेगी.

गुजरात में कई जिले जलमग्न, रेड अलर्ट जारी

गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण, उत्तर और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

सिविल प्रशासन के अनुसार, सारिखुरद गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की छठी बटालियन ने विशेष अभियान चलाया. अभियान के तहत अब तक 67 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. इनमें 25 महिलाएं, 20 पुरुष और 22 बच्चे शामिल हैं. वहीं, वलसाड में बाढ़ के पानी में फंसी एक बस से 35 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. लगातार हो रही बारिश के कारण दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है. वलसाड जिले के उमरगाम तालुका में 36 घंटों के भीतर 1,200 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो हाल के वर्षों में असाधारण मानी जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, नर्मदा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल और दाहोद जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, आनंद और खेड़ा में ऑरेंज अलर्ट लागू है. आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण गुजरात में अब तक सामान्य से 62 प्रतिशत से अधिक बारिश हो चुकी है.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे लगातार बंद

रणनीतिक रूप से अहम जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार बंद है जबकि केंद्र शासित प्रदेश में सभी प्रमुख यात्राएं शुक्रवार को छठे दिन भी स्थगित रहीं. लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर रुक-रुक कर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (एनएच-44) बंद रहा. अधिकारियों ने बताया कि रास्ता साफ करने का काम चल रहा है, लेकिन हाईवे को अभी तक ट्रैफिक के लिए सुरक्षित घोषित नहीं किया गया है. ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के माध्यम से सड़क की स्थिति की आधिकारिक जानकारी लें.यात्रा शुरू करने से पहले एनटीईएस ऐप, आईआरसीटीसी वेबसाइट या 139 रेलवे हेल्पलाइन के माध्यम से ट्रेन की ताजा स्थिति की जांच कर लें. खराब मौसम के दौरान निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू डिवीजन जरूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेनें चलाता रहा है.