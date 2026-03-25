By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Today Weather: दिल्ली वाले बरसात के लिए तैयार रहें, गरज के साथ बारिश का अलर्ट, पढ़िए देश के मौसम का हाल
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 26 मार्च को होने वाली बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के कणों में कमी आ सकती है, जिससे एक्यूआई में सुधार होने की संभावना है.
नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. दिल्ली-नोएडा में आज भी हवाओं में गुलाबी सी ठंडक है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 25 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. तापमान 32 से 17 डिग्री और आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत रहेगी. 26 मार्च को मौसम करवट बदलेगा. इस दिन आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
मौसम विभाग ने 26 मार्च को तेज हवाओं, तूफान और बारिश की संभावना जताई है. 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है. इन दिनों तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी आंशिक परिवर्तन दर्ज किया गया है. मौसम विभाग ने इन तीनों दिनों के लिए किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की है.
वायु गुणवत्ता सूचकांक
आनंद विहार में एक्यूआई 247 दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा. चांदनी चौक में 226, बवाना में 200, आलीपुर में 180, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 171, अशोक विहार में 163, बुराड़ी क्रॉसिंग में 162, कैंटोनमेंट एरिया में 151, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 137 और डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 128 एक्यूआई दर्ज किया गया. नोएडा सेक्टर-125 में एक्यूआई 240, सेक्टर-116 में 207, सेक्टर-1 में 200 और सेक्टर-62 में 139 दर्ज किया गया. वहीं गाजियाबाद में लोनी सबसे प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 246 दर्ज किया गया. वसुंधरा में 235, इंदिरापुरम में 198 और संजय नगर में 161 एक्यूआई रहा.
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान
IMD ने अपने ताज़ा मौसम बुलेटिन में, 26 मार्च तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ-साथ कभी-कभी गरज-चमक और 30-50 kmph की रफ़्तार से हवाएँ चलने का पूर्वानुमान लगाया है. गुरुवार तक के लिए हिमाचल के कई ज़िलों, जिनमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी शामिल हैं, के लिए गरज-चमक, बिजली कड़कने और 30-40 kmph की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है.
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़
पूर्वी और मध्य भारत में, मौसम एजेंसी ने सोमवार को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज-चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.
अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय
24 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. IMD ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में 26 मार्च तक कहीं-कहीं गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएँ चलने का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. इसने एक नए कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी अलर्ट जारी किया है, जिसका असर 26 मार्च से उत्तर-पश्चिमी भारत पर पड़ने की संभावना है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें