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Today 26 March Weather: दिल्ली में हल्की हवाएं, यूपी में बढ़ेगा तापमान, राजस्थान में बारिश की संभावना, पढ़ें देश के मौसम का हाल
आज 26 मार्च 2026 का मौसम: जानिए दिल्ली-NCR, मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, अहमदाबाद, पंजाब, हैदराबाद और UP के लिए IMD का पूर्वानुमान क्या है.
मार्च की शुरुआत में गर्मियों ने दस्तक दी थी, लेकिन मार्च के बीच में और आखिर आते-आते लग रहा है गर्मी ने अपने पांव फिर से सिकोड़ लिए हैं. देश की राजधानी दिल्ली और NCR में सुबह-शाम हवाओं में ठंडक है. घरों में चल रहे तेज स्पीड के पंखों की गति धीमी कर दी गई है. आइए राज्यवार जानते हैं देश में कहां कैसा है मौसम का हाल.
दिल्ली-NCR
दिल्ली एनसीआर में आसमान समान ज़्यादातर साफ़ रहेगा, 4–5 km/h की रफ़्तार से चलने वाली हल्की हवाएं थोड़ी राहत दे सकती हैं. वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़कर 36–37°C तक पहुँच सकता है. आज के लिए अनुमान है न्यूनतम तापमान 23°C और अधिकतम 34°C रहेगा.
उत्तर प्रदेश का आज का मौसम
लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी और शुष्क हवाएं चलने की उम्मीद है. यहां न्यूनतम तापमान 22°C और अधिकतम 38°C रहेगा.
राजस्थान का मौसम
जयपुर सहित राजस्थान के उत्तरी ज़िलों, जैसे श्री गंगानगर और चुरू में हल्की बारिश होने की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान 23°C और अधिकतम 34°C रहेगा.
जम्मू और कश्मीर का आज का मौसम
जम्मू और कश्मीर में ठंड बनी रहेगी, और ऊँचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान -1°C और अधिकतम 6°C तक रहने का अनुमान है.
पंजाब का मौसम
चंडीगढ़ सहित पूरे पंजाब में आसमान साफ़ रहने की उम्मीद है. यहां पर न्यूनतम 20°C और अधिकतम 33°C रहेगा.
अहमदाबाद का आज का मौसम
अहमदाबाद में गर्मी बनी रहेगी, और जल्द ही लू (हीटवेव) जैसी स्थितियाँ बनने की संभावना है. यहां न्यूनतम तापमान 25°C और अधिकतम 38°C रहेगा.
चेन्नई का आज का मौसम
चेन्नई में गर्मी और उमस रहने की संभावना है; तटीय हवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उमस का स्तर ऊँचा रहने की उम्मीद है. यहां न्यूनतम तापमान 26°C और अधिकतम 35°C रहने का पूर्वानुमान है.
मुंबई का मौसम
मुंबई में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है. समुद्र से आने वाली मध्यम हवाएं और आंशिक रूप से बादल छाए रहने से तापमान स्थिर रह सकता है. यहां न्यूनतम तापमान 27°C और अधिकतम 31°C रहने की उम्मीद है.
हैदराबाद का आज का मौसम
हैदराबाद में मौसम शुष्क रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 39°C तक पहुँचने की उम्मीद है. न्यूनतम तापमान 25°C और अधिकतम 37°C रहेगा.
कर्नाटक का मौसम
बेंगलुरु सहित पूरे कर्नाटक में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है, हालांकि कभी-कभी बादल छा सकते हैं. यहां का न्यूनतम तापमान 21°C और अधिकतम 33°C रहने की उम्मीद है.
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