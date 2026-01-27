Hindi India Hindi

Today 27th Jan Weather Update Ncr Rain Tamil Nadu Rainfall Srinagar Snowfall Jammu Highway Closure Uttarakhand Heavy Snow Rajasthan Cold Wave

Today 27th Jan Weather Update: श्रीनगर-जम्मू हाईवे बंद, उत्तराखंड में बर्फबारी का कहर, ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड , राजस्थान में 0.3 डिग्री तक पहुंचा तापमान

मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में लगातार चलने वाली ठंडी हवाएं, पाला और कोहरा रोजमर्रा के जीवन और कृषि को और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान अभी भी सर्दियों के मौसम के प्रभाव में है.

पढ़ें देश के मौसम का मिजाज

बीते दिनों एनसीआर में हुई तेज बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने वायु प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है. 27 जनवरी को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 जनवरी को सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. इन दिनों अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. यदि बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी रहता है तो आने वाले दिनों में एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से और राहत मिलने की उम्मीद है.

तमिलनाडु

तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने मंगलवार को हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. यह बारिश कोमोरिन सागर क्षेत्र से उत्तरी केरल तट की ओर चलने वाली पूर्वी हवाओं के कारण होगी. पूर्वानुमान के अनुसार, हवा के बदलते पैटर्न के कारण अंदरूनी और तटीय इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने की उम्मीद है, जिससे मौजूदा सूखे हालात से थोड़ी राहत मिलेगी. मंगलवार को तमिलनाडु के अंदरूनी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि तटीय इलाकों में भी एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती है. पूरे तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. 28 जनवरी से 31 जनवरी तक, राज्य में मौसम के ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है, क्योंकि हवा का पैटर्न कमजोर होगा और नमी कम हो जाएगी. 29 जनवरी से, तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की उम्मीद है, जिससे खासकर अंदरूनी जिलों में सुबह के समय ठंडक बढ़ सकती है.

श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट से बर्फ हटाई जा रही है. मौसम विभाग ने 27 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी, कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश/बर्फबारी और कुछ जगहों पर गरज/तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. किसानों को 28 जनवरी तक खेती का काम बंद करने की सलाह दी गई है. श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 10.2 और पहलगाम में माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस, कटरा शहर में 6.2, बटोटे में माइनस 0.1, बनिहाल में माइनस 2 और भद्रवाह में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस रहा.

उत्तराखंड

उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों को सफेद चादर से ढक दिया है. जेसीबी, स्नो-कटर, बुलडोजर और अन्य मशीनरी का इस्तेमाल कर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है. उत्तराखंड में इस साल जनवरी के अंत में पहली बार भारी बर्फबारी हुई, इससे पर्यटकों को बर्फीले नजारे देखने का मौका मिला, लेकिन साथ ही सड़कें बंद हो गईं और बिजली-पानी की समस्या भी उत्पन्न हुई. राज्य स्तर पर भी 20 से अधिक छोटे-बड़े मार्ग प्रभावित हुए, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है.

राजस्थान में शीत लहर, तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

मौसम में अचानक हुए बदलाव से राजस्थान में कड़ाके की ठंड है. तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के बाद पूरे राज्य में तापमान काफी गिर गया है, जिससे लोगों को तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में तूफान, बारिश और घना कोहरा आने की संभावना है.

Add India.com as a Preferred Source