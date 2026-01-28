  • Hindi
  • India Hindi
  • Today 28 January 2026 Weather News All Over India North India Gripped By Intense Cold Wave And Dense Fog Travel Disruptions Continue

एनसीआर में आज चलेंगी तेज हवाएं, श्रीनगर में भारी बर्फबारी, इन 2 राज्यों में बारिश, आंधी के साथ खराब मौसम की संभावना

भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है. एनसीआर में आज (28 जनवरी) तेज हवाओं संभावना है, जिससे प्रदूषण में राहत मिलेगी, लेकिन ठंड बढ़ेगी. श्रीनगर में लगातार बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है. हवाई अड्डा और सड़कें बंद हो गई हैं. दक्षिण भारत में कम दबाव के सिस्टम से तमिलनाडु, पुडुचेरी में 31 जनवरी से हल्की-मध्यम बारिश की उम्मीद है, साथ ही तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं.

Published date india.com Published: January 28, 2026 6:45 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए आज के मौसम का हाल
पढ़िए आज के मौसम का हाल

खत्म होते जनवरी में देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. एनसीआर के कई हिस्सों में 28 जनवरी से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा. आईएमडी के अनुसार 28, 29 और 30 जनवरी को एनसीआर में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. 28 जनवरी को तापमान 18 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि 29 और 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इन दिनों किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. बारिश और तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही ठंड में इजाफा होगा. लोगों को ठंड और खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

श्रीनगर में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित

श्रीनगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही हल्की से मध्यम बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं और हवाई सेवाओं में फ्लाइटें भी कैंसिल हो रही हैं. हालात को सामान्य बनाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें ऑपरेशनल एरिया में बर्फ हटाने का कार्य लगातार कर रही हैं, ताकि रनवे को उड़ानों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके.

बर्फबारी का सबसे अधिक असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है. किसी भी प्रकार की सहायता या ताजा जानकारी के लिए लोग ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर के हेल्पलाइन नंबर 0194-2450022, 2485396, 18001807091 या 103 पर संपर्क कर सकते हैं. वहीं रामबन क्षेत्र के लिए टीसीयू रामबन के नंबर 9419993745 और 1800-180-7043 जारी किए गए हैं.

दक्षिणी राज्यों में बारिश की संभावना

चेन्नई मौसम विभाग के अनुसार, केरल तट के पास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में एक कम दबाव का सिस्टम बना है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मौसम को प्रभावित करेगा.

मौसम विभाग ने बताया गया कि 28 जनवरी से 30 जनवरी तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मौसम सूखा रहने की संभावना है. 31 जनवरी और 1 फरवरी को, कम दबाव वाले सिस्टम के असर के कारण, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

बुधवार को दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं (आंधी) के साथ खराब मौसम की संभावना है. 29 और 30 जनवरी को भी कोमोरिन सागर क्षेत्र में इसी तरह की हवाएं चलने की संभावना है. मौसम अधिकारियों ने लोगों, खासकर तटीय और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने और आधिकारिक अपडेट फॉलो करने का आग्रह किया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.