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Today 28th March Weather Report India Imd Issues Orange Alert For Heavy Rains In Multiple States

Today 28th March Weather: IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश के लिए जारी किया 'ऑरेंज' अलर्ट; जानिए अपने शहर का हाल

IMD ने 31 मार्च तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश, बर्फबारी, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज़ हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है.

पढ़ें देश के मौसम का हाल

भारत के मौसम में 28 से 31 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गरज, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी के और तेज़ होने का पूर्वानुमान है. उत्तर के मैदानी इलाकों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, पर्वतीय क्षेत्र ताज़ा बर्फबारी के लिए और पहाड़ी इलाके तेज़ गरज-चमक वाले तूफानों के लिए तैयार हो रहे हैं.

एनसीआर में तेज बारिश और आंधी का अनुमान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 मार्च को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है.28 मार्च को मौसम आंशिक रूप से साफ रहने का अनुमान है, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने की संभावना है. सुबह से लेकर शाम तक गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. 30 मार्च को भी मौसम पूरी तरह सामान्य नहीं होगा. इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने की संभावना है.

दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ में बारिश की संभावना

दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ उत्तरी भारत के उन शहरों में शामिल हैं, जहां मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ-साथ हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. तेज़ हवाओं की गति 40-60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है, जिससे हाल की गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मौसम के अस्थिर हालात के बीच रुक-रुककर बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश के कई जिलों (ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी) में छिटपुट बारिश, गरज के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है. इन इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. भोपाल में 28 मार्च के लिए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है.मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में भी कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान लगाया है. (इनपुट एजेंसी से)

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