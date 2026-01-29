Hindi India Hindi

Today 29 January 2026 Weather News All Over India North India Cold Wave And Dense Fog

आज 29 जनवरी का मौसम- NCR में तापमान में गिरावट, बर्फीली हवाएं जारी, इन 4 राज्यों में बारिश की संभावना

देशभर में इस समय कड़ाके की ठंड का दौर है. राजधानी में बर्फीली हवाएं चल रही हैं. दिल्ली में बीती रात भी बारिश हुई, 29 जनवरी के लिए बारिश या किसी तरह की चेतावनी नहीं है, डिटेल में पढ़िए देश के मौसम का हाल.

पढ़िए आज का देश का मौसम

उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. राजस्थान के कुछ इलाकों में 31 जनवरी और 1 फरवरी के दौरान हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और गरजने की आशंका जताई गई है. आइए राज्यवार मौसम का हाल जानते हैं-

दिल्ली एनसीआर

दिल्ली में रात में हुई बारिश के बाद एनसीआर में भी बर्फीली हवाएं चल रही हैं. लंबे समय बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. 29 जनवरी को यह 8 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है. 30 और 31 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री के आसपास बना रहेगा. 29, 30 और 31 जनवरी को मॉडरेट फॉग का पूर्वानुमान जारी किया गया है. फिलहाल किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. तेज हवा और बारिश के चलते प्रदूषण कणों के जमाव में कमी आई है, जिससे आने वाले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार बने रहने की उम्मीद है. तापमान गिरने और कोहरे के बढ़ने के साथ प्रदूषण फिर से बढ़ सकता है.

तमिलनाडु में मौसम सुधार की उम्मीद

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कहा कि पूर्वी हवाओं की गति और पैटर्न में बदलाव के कारण पुडुचेरी और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मौसम सूखा रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी हवाओं के कमजोर होने से इस इलाके में नमी का आना कम हो गया है, जिससे सूखा मौसम होने की संभावना बढ़ गई है. नतीजतन, तमिलनाडु के ज्यादातर हिस्सों और आस-पास के केंद्र शासित प्रदेशों में सूखा मौसम रहने की उम्मीद है, और आने वाले समय में बारिश की संभावना बहुत कम है.

हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर

हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में 1 फरवरी को कई जगहों पर तेज वर्षा और भारी हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बर्फबारी यात्रा और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है.

पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड

पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहने की चेतावनी है, जिससे न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा सकता है. किसानों को बारिश या ओले पड़ने की स्थिति में फसलों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.उत्तर भारत के कुल 18 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है. उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, रामपुर, बरेली, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज तथा कुशीनगर जैसे जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी है.

हरियाणा

हरियाणा के रोहतक, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और गुरुग्राम में शीतलहर के साथ-साथ कोहरा भी प्रभावी रहेगा. पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और होशियारपुर जिलों में सुबह के समय गाढ़ा कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो सकती है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से खुशनुमा रहेगा, लेकिन 10 से ज्यादा जिलों—जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर—में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा. लखनऊ में दिन का उच्चतम तापमान लगभग 21°C और रात का न्यूनतम 11°C रहने की उम्मीद है.

बिहार

बिहार में 29 जनवरी को भी मौसम शुष्क बना रहेगा, परंतु पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज जैसे 5 से अधिक जिलों में घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. इस सप्ताह राज्य में कहीं भी वर्षा होने की संभावना नहीं दिख रही है, हालांकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है.

पटना में अधिकतम तापमान 23°C और न्यूनतम 13°C तक रह सकता है.उत्तराखंड में 29 जनवरी को वर्षा की कोई खास संभावना नहीं है, लेकिन उधम सिंह नगर जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, 1 फरवरी को पुनः तेज बारिश और संभवतः हिमपात की आशंका जताई जा रही है. नैनीताल में दिन का अधिकतम तापमान 17°C और रात का न्यूनतम 8°C रहने का अनुमान है.

चेन्नई में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद

चेन्नई में पूरे दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है. तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव होने की संभावना नहीं है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है. दक्षिणी तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर क्षेत्र में 40 किमी प्रति घंटे से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. कभी-कभी हवा की गति बढ़कर लगभग 60 किमी प्रति घंटे हो सकती है, जिससे समुद्र में लहरें तेज हो सकती हैं.