By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज 30 जनवरी का मौसम- उत्तर भारत के 8 राज्यों में भीषण ठंड, 5 में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, पढ़ें देश का मौसम
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है.
जनवरी खत्म होने को है लेकिन सर्दियां फिर लौट रही हैं. देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राज्यों में बेहद ठंड है. हर दिन किसी न किसी हिस्से में बारिश हो रही है, जिसके बाद हवाएं ठंडी हो जाती है. बारिश के फौरन बाद प्रदूषण का स्तर कम होता है, लेकिन ठंड बढ़ने और कोहरे के साथ फिर AQI बढ़ जाता है. आइए राज्यवार जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के क्या हाल हैं और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है.
कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग की ओर से कश्मीर के लिए बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.मौसम विभाग ने 31 जनवरी की शाम तक आमतौर पर सूखा और बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है. 1 और 2 फरवरी को आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है. 3 से 6 फरवरी तक मौसम सूखा रहने का अनुमान है.
NCR में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है. न्यूनतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. सुबह और देर रात घने कोहरे के चलते दृश्यता कम है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहने का अनुमान है. कोहरा के मध्यम रहने की संभावना है. 31 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहने का अनुमान है. इस दौरान बारिश या गरज के साथ छींटे और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. 1 फरवरी को मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है. इस दिन सुबह से रात तक गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इस दिन तापमान 18 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
5 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट
मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तेज बारिश के साथ आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में हवाएं 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. राजस्थान में 31 जनवरी को, जबकि 1 फरवरी को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना है.
बिहार से राजस्थान तक घना कोहरा
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार के कई इलाकों में मोटी धुंध छाने की चेतावनी है. इससे दृश्यता बहुत कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है.
उत्तर प्रदेश
लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा. दिन में धूप निकलेगी, लेकिन रात में ठंड बढ़ने की संभावना है. 15 जिलों में कोहरे का असर देखा जा सकता है. तेज हवाओं से ठंडक और अधिक महसूस होगी.
उत्तराखंड
राज्य के 5 प्रमुख शहरों में सुबह घना कोहरा छाने की आशंका है. हरिद्वार और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी है. देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में हल्की धुंध रहेगी. चार पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है. (इनपुट एजेंसी से भी)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें