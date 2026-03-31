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Today 31 March Weather Report Delhi Ncr Main Aaj Kaisa Rahega Mausam Know Where Are Rain Alert

Today 31st March 2026 Weather: देश के इन हिस्सों में बारिश, आंधी और तूफान का पूर्वानूमान, जानिए अपने राज्य के मौसम का हाल

देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का मौसम है. मौसम विभाग ने पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में भी गरज और बिजली गिरने की आशंका जताई है.

पढ़िए आज का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में भी गरज और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है. लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है. तटीय कर्नाटक में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान

मौसम विभाग के मुताबिक, 31 मार्च को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. 31 मार्च के लिए उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में तेज रफ्तार की हवा के साथ बारिश को देखते हुए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.2 अप्रैल तक बीच मध्य प्रदेश और विदर्भ और अगले 6 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

राजस्थान

राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी आई. जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा डिवीजनों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तूफान, धूल भरी आंधी (40-50 किमी/घंटा की हवा की गति के साथ) और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजनों में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 1-2 अप्रैल को मौसम अधिकतर शुष्क रहने की उम्मीद है, हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी या गरज के साथ बारिश हो सकती है. 3-5 अप्रैल के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे राज्य भर में बारिश और तूफान का नया दौर शुरू हो सकता है.

मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश की चेतावनी

मध्य प्रदेश में चलते तेज आंधी चलने, बारिश और ओले गिरने की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने राज्य के मौसम में आगामी दिनों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं जिसके चलते गर्मी से राहत भी मिल सकती है. आगामी तीन से चार दिनों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा संभाग सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम में बदलाव साफ नजर आएगा. इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और दिन में गर्मी भी कम हो सकती है.

तमिलनाडु में होगी बारिश, तापमान में गिरावट की संभावना

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. मंगलवार को पश्चिमी घाट के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु के तटीय जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. चेन्नई में आने वाले दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. शहर का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो सामान्य गर्मी के मौसम के अनुरूप है. यह पूर्वानुमान हल्की बारिश और तापमान में मामूली गिरावट का संकेत देता है.

मणिपुर में आंधी-तूफान की चेतावनी

भारत मौसम विज्ञान विभाग के इंफाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने मणिपुर के सभी 16 जिलों में अगले पांच दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. 31 मार्च से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है. कई जिलों में छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. बिष्णुपुर, थौबल और आसपास के क्षेत्रों सहित घाटी के कुछ जिलों में 3 अप्रैल तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है.

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