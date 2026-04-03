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Today 3rd April Weather News: दिल्ली और हरियाणा में आंधी-तूफान की संभावना; इन राज्यों में बारिश का अनुमान, पढ़िए देश के मौसम का हाल

IMD ने 3-4 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफ़ान का अनुमान लगाया है.

पढ़ें मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 अप्रैल को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान आने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. 3 अप्रैल को तापमान अधिकतम 33 डिग्री व न्यूनतम 21 डिग्री दर्ज किया जाएगा. 4 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है, लेकिन इस दिन दोपहर और शाम के समय तेज आंधी, बिजली कड़कने और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, 5 अप्रैल को भी मौसम का यही मिजाज बना रहेगा, जहां तापमान 33/18 डिग्री के आसपास रहेगा और गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है. 6 अप्रैल को भी तापमान में और गिरावट (33/17 डिग्री) दर्ज की जा सकती है. पढ़िए देश के अन्य राज्यों का हाल.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. शुक्रवार तथा शनिवार को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में तेज़ हवाओं (50–60 kmph, और 70 kmph तक के झोंकों के साथ) के साथ आंधी-तूफ़ान आने की उम्मीद है

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं (30–50 kmph) के साथ, कुछ जगहों से लेकर काफ़ी बड़े इलाके तक हल्की से मध्यम बारिश या बर्फ़बारी हो सकती है. इसी दौरान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं (40–50 kmph) के साथ कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की भी उम्मीद है. IMD ने आगे कहा, “03 और 04 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान में; 03 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में; 04 अप्रैल को उत्तराखंड में; और 04 तथा 05 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में गरज के साथ तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है.”

राजस्थान

राजस्थान में 4 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है. पिछले 24 घंटों में मौसम काफी हद तक साफ रहा. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में मौसम में बदलाव दर्ज किया गया, दोपहर को बादल छा गए और हल्की से मध्यम हवाएं चलने लगीं. बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

तमिलनाडु

तमिलनाडु में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है. राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर पूरे राज्य में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने का पूर्वानुमान है. 3 और 4 अप्रैल को बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान बढ़ सकता है. (इनपुट एजेंसी से भी )

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