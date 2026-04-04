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Today 4 April 2026 Weather Report Delhi Ncr Main Aaj Kaisa Rahega Mausam Know Where Are Rain Alert

Today 4th April Weather: एनसीआर में आंधी-बारिश, हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट, महाराष्ट्र में कोहरा, पढ़िए देश के मौसम का हाल

Today 4th April Weather: भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 अप्रैल को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान आने की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

पढ़िए मौसम का हाल

Today 4th April Weather: भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम का मिज़ाज तेजी से बदलने वाला है. आंधी, बारिश, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. 4 अप्रैल को भी मौसम का यही रुख जारी रहेगा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने विशेष रूप से दोपहर और शाम के समय के लिए अलर्ट जारी किया है. दोपहर में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. शाम के समय भी यही स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.

5, 6, 7 अप्रैल का मौसम

5 अप्रैल को भी गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. तापमान 31 डिग्री (अधिकतम) और 18 डिग्री (न्यूनतम) रहने की संभावना है, जबकि ह्यूमिडिटी 85 से 45 प्रतिशत के बीच रहेगी. 6 अप्रैल को मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी. इस दिन आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. तापमान 31 डिग्री/17 डिग्री रहने की संभावना है. इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. 7 अप्रैल को फिर से मौसम करवट लेगा और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. तापमान 33 डिग्री/18 डिग्री रहेगा. वहीं 8 अप्रैल को तापमान 31 डिग्री/17 डिग्री रहने की उम्मीद है.

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज

राजस्थान भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों के कुछ हिस्सों में बारिश और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में छिटपुट ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी है.जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 अप्रैल (शनिवार) को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभागों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भीषण तूफान, भारी बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. 5-6 अप्रैल को मौसम की गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ सकती हैं, लेकिन 7 अप्रैल से एक नया और अधिक शक्तिशाली ‘पश्चिमी विक्षोभ’ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे पूरे राज्य में एक बार फिर तूफान और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.

हिमाचल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में देर शाम से 4 अप्रैल की देर रात तक कई इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट-बिजली की चमक और मध्यम बारिश की संभावना हो सकती है. 4 अप्रैल की रात तक राज्य के कई इलाकों में बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. चंबा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों मे एक-दो जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है. 5 अप्रैल से 7 तक शाम के समय मैदानी इलाकों जैसे ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में तथा मध्य पहाड़ी जिलों (कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला) में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. ये गतिविधियां 7 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है. 8 अप्रैल को कई क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है. कुल मिलाकर मौसम की गतिविधि शुक्रवार शाम से शुरू होकर 4 अप्रैल की देर रात तक रहेगी और फिर 8 अप्रैल की रात से दोबारा सक्रिय हो सकती है.”

महाराष्ट्र के नासिक में गर्मी की जगह बारिश और कोहरा

महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर इलाके में इन दिनों मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है. अप्रैल का महीना आमतौर पर तेज गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पिछले तीन दिनों से लगातार बेमौसम बारिश हो रही है. इस बारिश ने पूरे इलाके का मौसम ही बदलकर रख दिया है. शुक्रवार सुबह सिन्नर का पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया. आमतौर पर ऐसा नजारा सर्दियों में देखने को मिलता है, लेकिन गर्मी के मौसम में कोहरा छा जाना लोगों के लिए किसी अचरज से कम नहीं था. सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी. खेत, पहाड़ियां, सड़कें सब कुछ कोहरे से ढका हुआ था. (इनपुट एजेंसी से भी)

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