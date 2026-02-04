By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Today 4th Feb Weather: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की संभावना, दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ गलन, पढ़ें देश के मौसम का हाल
दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने फिलहाल किसी चेतावनी को जारी नहीं की है, सुबह और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में साफ तौर पर देखा जा रहा है. अनुमान है कि आने वाले दिनों में एनसीआर के लोगों को सुबह के समय कोहरा और पूरे दिन गलन भरी ठंड का सामना करना पड़ सकता है.
देशभर में फरवरी की शुरुआत में भी गलन वाली ठंड है. जम्मू-कश्मीर में 6 फरवरी की शाम तक बादल छाए रहने की उम्मीद है. 7 फरवरी को ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. 8 फरवरी को मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, 9 और 10 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में फिर बिगड़ी हवा, कोहरा और गलन भी
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर रूप से बिगड़ गई है. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) रेड जोन में पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 फरवरी को मध्यम कोहरा रहने और तापमान 21 डिग्री अधिकतम तथा 9 डिग्री न्यूनतम दर्ज किए जाने की संभावना है. 6, 7 और 8 फरवरी को भी सुबह के समय मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान है. इन दिनों अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और न्यूनतम 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार
मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है; बादल छाए हुए हैं तो कई स्थानों पर कोहरा भी है. आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य में ठंड एक बार फिर अपना असर दिखा सकती है. राज्य में तापमान ने पिछले दिनों में उछाल मारा है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन अब मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. इसकी वजह जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी तथा बारिश है.
ग्वालियर में भारी ओलावृष्टि
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिलों में भीतरवार, चीनोर और आंतरी क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक गांवों में मंगलवार की सुबह भारी ओलावृष्टि हुई, जिसने रबी फसलों को तबाह कर दिया. कई जगहों पर 4-6 इंच तक ओलों की परत जमी, जिससे खेत गुलमर्ग जैसे दिखने लगे. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना है.
चेन्नई में 5 फरवरी तक बारिश के आसार
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पड़ोसी समुद्री इलाकों में कई कम दबाव वाले सिस्टम की मौजूदगी के कारण सोमवार को पश्चिमी घाट के जिलों में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. चेन्नई में मौसम स्थिर रहने की उम्मीद है. शहर में दिन भर आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है. तमिलनाडु की राजधानी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे अंदरूनी ठंडे और नमी वाले इलाकों की तुलना में मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें