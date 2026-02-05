Hindi India Hindi

Today 5th Feb Weather: यूपी-बिहार-हरियाणा में ठंड का कहर, अगले 2-3 दिन न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री और गिरेगा, दिल्ली में न्यूनतम 8 डिग्री तक पारा

उत्तर भारत में सर्दी अभी विदा नहीं हुई है, लेकिन धीरे-धीरे तापमान बढ़ने की ओर है. लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी और कोहरे से सतर्क रहना होगा.

पढ़िए आज का मौसम

फरवरी का महीना उत्तर भारत में सर्दी की आखिरी झलकियां दिखा रहा है. राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप खिलकर मौसम को सुहाना बना देती है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है, हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट और सुबह के समय धुंध या कोहरा जारी रह सकता है. पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी संभव है, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा.

दिल्ली में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की से मध्यम कोहरा छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. दिन का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है. हवाएं सुबह 15 किमी/घंटा और दोपहर में 20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है. अगले कुछ दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन कोहरा सुबह के वक्त परेशान कर सकता है.

उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम स्थिर लेकिन ठंडक बढ़ने वाली है. अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है. सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि दिन में धूप निकलेगी. अधिकतम तापमान 20-24 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम सूखा रहेगा, कोई बारिश की संभावना नहीं.

बिहार का मौसम पूर्वानुमान

बिहार में भी उत्तर भारत की तरह ठंड बरकरार है. न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आ सकती है, जो 8-12 डिग्री के बीच रहेगा. सुबह घना कोहरा छाने की आशंका है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है. दिन का तापमान 22-25 डिग्री तक पहुंचेगा. अगले सप्ताह तक कोई बड़ा मौसमी बदलाव नहीं दिख रहा.

हरियाणा और पंजाब में धुंध का साया

हरियाणा और पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा. न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री और अधिकतम 20-23 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह और शाम के वक्त हल्की से मध्यम धुंध छा सकती है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है. हवाएं हल्की रहेंगी. कोई वर्षा की संभावना नहीं है, मौसम ज्यादातर साफ लेकिन ठंडा रहेगा.

राजस्थान में तापमान स्थिर

राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. पश्चिमी राजस्थान में हल्का कोहरा संभव है. अधिकतम तापमान 23-27 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम 10-14 डिग्री रहेगा. पूर्वी हिस्सों में ठंड थोड़ी अधिक महसूस होगी. अगले दिनों में मौसम शुष्क और स्थिर बने रहने की उम्मीद है.

गुजरात में न्यूनतम तापमान में कमी

गुजरात में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा, उसके बाद 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है. दिन का तापमान 25-30 डिग्री के बीच रहेगा. मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, कोई बारिश नहीं.

महाराष्ट्र का मौसम अपडेट

महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होगा. उसके बाद 2 दिनों में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री की कमी आ सकती है. मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा, अधिकतम तापमान 28-32 डिग्री तक.