TODAY 6th Feb Weather: हिमालय में बर्फबारी, पूरे उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर से हिमाचल तक ठंड का कहर, पढ़ें मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और इजाफा देखने को मिलेगा.

पढ़िए आज का मौसम
देशभर में सर्दियों का साया अभी बरकरार है, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है. भारत मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी इलाकों में दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 5-6 फरवरी और फिर 9-11 फरवरी के बीच छिटपुट से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई है. साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है. आइए जानते हैं विभिन्न राज्यों में 6 फरवरी (कल) का मौसम कैसा रहने वाला है.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है. फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड के असर में कमी आने लगी है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और इजाफा देखने को मिलेगा. मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार 10 फरवरी तक एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. 6 और 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास रहेगा, वहीं 8, 9 और 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में मौसम

राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से लेकर काफी देर तक बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे कई जिलों में दृश्यता काफी कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20-30 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने की संभावना है. न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ का हल्का प्रभाव दिख सकता है.

बिहार में मौसम

राज्य में 6 फरवरी को घना कोहरा प्रमुख रहेगा, खासकर सुबह और रात के समय. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात में व्यवधान की आशंका है. तापमान में धीमी गिरावट जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कोई बारिश की उम्मीद नहीं है.

हिमाचल प्रदेश

पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. 7 फरवरी की सुबह घना कोहरा छाएगा और तेज हवाओं से ठंड और अधिक महसूस होगी. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह है.

उत्तराखंड में मौसम

पहाड़ी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, हालांकि पहले से जारी पाला का प्रभाव कम हो रहा है. अगले कुछ दिन सामान्य रहेंगे, लेकिन 9 फरवरी से फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ जाएगी, जो 11 फरवरी तक जारी रह सकती है.

राजस्थान में मौसम

पूर्वी भागों में सुबह हल्का कोहरा रहेगा. कड़ाके की ठंड जारी है, जैसे सीकर में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास. तापमान में 2-4 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी संभव है, लेकिन ठंडी हवाओं से ठिठुरन बनी रहेगी.

जम्मू-कश्मीर में मौसम

दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों से 6 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की अच्छी संभावना है. फिर 9 से 11 फरवरी में दूसरा विक्षोभ प्रभावी होगा, जिससे भारी बारिश/बर्फबारी हो सकती है. इससे पर्वतीय सड़कों और यातायात पर असर पड़ सकता है, सतर्क रहें.

