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Today Weater 7th April: एनसीआर में आज चलेंगी तेज हवाएं.. बारिश का भी अलर्ट, राजस्थान में पड़ेंगे ओले, पढ़िए मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 7 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है

Published date india.com Updated: April 7, 2026 6:48 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए आज का मौसम
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को क्षेत्र में तेज हवाएं, बादल छाए रहने के साथ बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि 8 अप्रैल को तापमान और गिरकर न्यूनतम 18 डिग्री तथा अधिकतम 31 डिग्री रह सकता है.

इन दोनों दिनों में एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. 9 अप्रैल को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 10 और 11 अप्रैल को मौसम साफ होने का अनुमान है और तापमान धीरे-धीरे बढ़कर अधिकतम 33 से 34 डिग्री तक पहुंच सकता है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एनसीआर में फिलहाल स्थिति पहले से बेहतर बनी हुई है.

राजस्थान में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. इसके पीछे सक्रिय ‘वेस्टर्न डिस्टर्बेंस’ को वजह बताया जा रहा है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है. 7 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे फिर से आंधी और बारिश तेज हो सकती है.

तमिलनाडु में भारी बारिश का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिणी तमिलनाडु और पश्चिमी घाट के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि का भी अनुमान लगाया है.चेन्नई में दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

पूरे भारत में मौसम का मिजाज मिला-जुला

7 अप्रैल 2026 को पूरे भारत में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों- जिनमें दिल्ली-NCR, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं- में बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज़ हवाओं का पूर्वानुमान लगाया है. मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि गर्मियों का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है. पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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