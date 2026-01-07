Hindi India Hindi

आज 7 जनवरी का मौसम- NCR में AQI रेड जोन में, MP UP बिहार और जम्मू में कड़ाके की ठंड, इस राज्य में बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत में ठंड सबसे अधिक है. हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और घना कोहरा है. दक्षिण भारत में मौसम गर्म है. पूर्वी भारत में मध्यम से कड़ाके की ठंड है. पश्चिमी भारत में मौसम गर्म और सूखा है. राज्यवार पढ़िए मौसम का हाल.

जनवरी 2026 महीने का एक तिहाई हिस्सा बीतने वाला है. उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में ठंड सबसे अधिक है दिन का तापमान 10-20°C तक है, जबकि रात में 0-10°C या इससे कम है, साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी आम है और कोहरा घना रहता है. दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मौसम गर्म है, तापमान दिन में 25-32°C और रात में 15-20°C के आसपास, धूप भरपूर और बारिश न के बराबर है. पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में ठंड मध्यम से कड़ाके की है, तापमान 15-25°C, कभी-कभी कोहरा और हल्की ठंड है. पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में मौसम गर्म और सूखा है, दिन में तापमान 25-30°C तक है. जानिए राज्यवार मौसम का हाल…

मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित

मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में शीत लहर ने ठिठुरन बढ़ा दी हैं. ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है. रेल गाड़ियां देरी से चल रही हैं, वहीं कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में भी ठंड का असर बना रहेगा और कोहरा जनजीवन को प्रभावित करेगा. उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है.

जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड

जम्मू और कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, 20 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में किसी बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने की संभावना नहीं है.

तमिलनाडु में 9 और 10 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट

9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई जिलों, खासकर डेल्टा और उत्तरी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. बुधवार को तमिलनाडु के तटीय जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की उम्मीद है, जिससे सड़क और रेल यात्रा प्रभावित हो सकती है.

एनसीआर में रेड जोन में वायु गुणवत्ता सूचकांक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार उतार-चढ़ाव के बाद एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. बीते कुछ दिनों तक ऑरेंज जोन में बनी रही हवा की गुणवत्ता अब कई इलाकों में रेड जोन में दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी. 6 जनवरी से 8 जनवरी तक एनसीआर में घने से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है. तापमान अधिकतम लगभग 19 डिग्री और न्यूनतम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

त्रिपुरा में कड़ाके की ठंड का कहर

त्रिपुरा में जारी भीषण शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है. शीतलहर की स्थिति 10 जनवरी तक बनी रहने की संभावना है.

