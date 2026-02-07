Hindi India Hindi

Today 7th February Weather: NCR में सुबह-शाम तेज हवाओं से गलन, इन राज्यों में कोहरा और बारिश का अनुमान, पढ़ें देश के मौसम का हाल

जम्मू कश्मीर में जनवरी के आखिर में अच्छी-खासी बर्फबारी हुई, जिससे आने वाले गर्मी के महीनों में नदियों, झरनों, चश्मों और झीलों समेत कई वॉटर बॉडीज में पानी बना रहेगा.

पढ़ें आज का मौसम

फरवरी का एक तिहाई हिस्सा पूरा होने को है, लेकिन ठंड अभी भी अपने पांव जमाए हुए है, खासकर सुबह शाम कड़ाके की ठंड है. दिन में तेज धूप से कुछ घंटे के लिए मौसम में गर्मी आ जाती है. शाम होते ही फिर ठंड हो जाती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है. सुबह और शाम के समय तेज ठंडी हवाओं के कारण गलन बढ़ गई है, जबकि दिन निकलते ही तेज धूप और बढ़ता तापमान लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, एनसीआर में आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक 7 फरवरी को तापमान 24 और 11 डिग्री, जबकि 8 फरवरी को 23 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 8 फरवरी को मॉडरेट फॉग यानी मध्यम स्तर का कोहरा छाने का पूर्वानुमान है.

तमिलनाडु में कोहरा और हल्की बारिश का पूर्वानुमान

तमिलनाडु के लोगों को आने वाले दो दिनों में मौसम के कई रंग देखने को मिल सकते हैं. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, राज्य में हल्की ठंड, कहीं-कहीं सुबह का कोहरा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर रहने वाला है. मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है. खासतौर पर पहाड़ी और अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों को तड़के और सुबह के शुरुआती घंटों में धुंध का सामना करना पड़ सकता है. नीलगिरि, सेलम, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुपत्तूर, वेल्लोर और रानीपेट जैसे जिलों में कोहरे का पूर्वानुमान है.

दक्षिण तमिलनाडु और उपजाऊ डेल्टा जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम केंद्र के अनुसार, इन इलाकों में एक-दो स्थानों पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. कराईकल और आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी कुछ समय के लिए बारिश हो सकती है.

पुडुचेरी

पुडुचेरी में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ या आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है.

चेन्नई

चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. यहां भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन दिन में हल्की गर्मी और शाम के समय सुहावना मौसम बना रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में सुधार हुआ. 7 फरवरी को ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. 8 फरवरी को मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, 9 और 10 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

