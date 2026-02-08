By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
8th Feb Weather: उत्तर भारत में फिर बर्फबारी-बारिश का अलर्ट, कश्मीर-हिमाचल में अब भी कड़ाके की ठंड, पढ़ें मौसम का लेटेस्ट अपडेट
हरियाणा और पंजाब में मौसम हरियाणा व पंजाब के लोगों को अब सर्दी से काफी राहत मिल रही है. दिन में धूप खिलने से गर्माहट महसूस होती है, लेकिन सुबह व शाम के समय ठंड बनी रहती है.
फरवरी का एक हफ्ता बीत चुका है, सर्दी की गलन धीरे धीरे कम हो रही है. मौसम के तापमान में तबदीली आ रही है. नॉर्थ इंडिया में मौसम अब धीरे-धीरे सुहाना हो रहा है. सर्दी की तीव्रता कम हुई है और धूप का असर बढ़ने से दिन काफी आरामदायक महसूस हो रहे हैं, लेकिन सुबह-शाम ठंडक और कोहरा अभी भी बरकरार है. आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिख सकता है, जिससे पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में हल्के बादल व बूंदाबांदी की संभावना है. अगले दो दिनों के बाद पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले मौसमी बदलाव का हल्का प्रभाव इन राज्यों के कुछ इलाकों पर पड़ सकता है, जिससे बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदें गिरने की उम्मीद है. इस दौरान कोहरा भी देखने को मिलेगा. तापमान में दोनों समय क्रमिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है. आइए राज्यवार मौसम का हाल जानते हैं.
दिल्ली
दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास और अधिकतम 22-23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है. हवा की गुणवत्ता (AQI) खराब श्रेणी में लगभग 230 के स्तर पर बनी रहने का अनुमान है.
राजस्थान
राजस्थान में अगले तीन दिनों तक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बदलाव आ सकता है. 9 फरवरी से बादलों की मौजूदगी बढ़ने और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है. अगले 48 घंटों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और तापमान में मामूली इजाफा होगा.
उत्तर प्रदेश
यूपी में पछुआ हवाओं का असर कम हो रहा है और धूप निकलने से ठंड आधी लग रही है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब बने रहने की उम्मीद है, लेकिन दिन में सूरज की गर्मी से मौसम सुखद महसूस होगा. हवाएं 15-20 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी. कोहरे की मात्रा धीरे-धीरे घटेगी, पर सुबह-शाम ठंडक रहेगी. 9 फरवरी से पहाड़ों पर सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर राज्य के उत्तरी हिस्सों पर पड़ सकता है, जिससे हल्की बूंदाबांदी संभव है. बरेली सबसे ठंडा (8 डिग्री) और झांसी सबसे गर्म (26 डिग्री) रह सकता है.
बिहार
बिहार में धूप और पछुआ हवाओं के संयोजन से मौसम में साफ बदलाव आया है. ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहने का अनुमान है. अगले दो दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा. दिन में धूप से सर्दी कम लगेगी, लेकिन सुबह-शाम ठंड से सावधान रहना होगा. अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 24-25 डिग्री के बीच रह सकता है.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में नए पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश व बर्फबारी बढ़ेगी. हिमाचल में 11 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा. लाहौल-स्पीति, ताबो, कुकुमसेरी आदि क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और भारी बर्फबारी की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी. उत्तराखंड में भी नए विक्षोभ से बारिश-बर्फबारी होगी. सोमवार से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली आदि में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी मौसम प्रभावित होगा. शीतलहर और कोहरे से दिन में भी ठंड महसूस होगी.
कश्मीर
जम्मू-कश्मीर की घाटियों में दो दिनों के बाद फिर बारिश-बर्फबारी की उम्मीद है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से न्यूनतम तापमान माइनस में रहेगा और दिन में भी ठंडे दिन जैसे हालात होंगे. 9 से 11 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से लगातार बादल छाए रहेंगे और वर्षा/बर्फबारी होगी.
