कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में रोड शो किया

Karnataka Election: कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए जोर-शोर से प्रचार अभियान चल रहा है. आगामी चुनावों को लेकर प्रदेश के तीन प्रमुख राजनीतिक दल–भाजपा, कांग्रेस और जद (एस) ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. हालांकि मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियों के पास अब आखिरी मौका है. कर्नाटक में प्रचार अभियान आज शाम को समाप्त हो जाएगा.

प्रदेश के तीनों राजनीतिक दल के प्रमुख नेता पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में तूफानी दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बेंगलुरु के विजयनगर में रोड शो किया.